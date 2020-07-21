全聯善美的文化藝術基金會經營的宜蘭傳藝園區，即日起包含行政院「振興三倍券」、文化部「藝FUN券」、宜蘭縣政府「酷樂券」、全聯福利中心「全聯振興大禮包」都可使用，此外，園區還加碼推出「藝起A好康Coupon券」，並舉辦滿額驚喜抽獎，將送出新光兆豐休閒農場住宿券與龜山島賞鯨券，讓一家大小放暑假還能享好康。

8月31日前買宜蘭傳藝園區門票可獲贈1張「藝起A好康Coupon券」，可搭配三倍券於園區內消費享優惠。（全聯提供）

12月31日前持三倍券和藝FUN券，皆可用來購買門票或於店櫃消費；10月31日前憑酷樂券買園區手作體驗券（300元與500元面額），可享折價50元；8月31日前憑全聯振興大禮包購票，享普通票買1送1優惠，每券限兌換1次，憑券並可享店櫃購物9折優惠。

8月31日前購買門票可獲贈1張「藝起A好康Coupon券」，單次購買贈送1張，可搭配三倍券消費享優惠。園區消費累滿6000元可至遊客資訊站兌換1張龜山島賞鯨券，限量20張送完為止；累滿1000元可抽「新光兆豐休閒農場」住宿券，8月1日、22日分別各抽出1張，9月3日則抽出10份園區商品券，每份總價值6000元。