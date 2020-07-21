今夏高溫屢屢破紀錄，面對最熱夏天，adidas邀請熱愛運動的女神張鈞甯，動感演繹酷夏解熱單品「adidas HEAT. RDY凍涼系列機能服飾」！adidas HEAT. RDY凍涼系列服飾搭載READY機能科技面料，可有效降溫排汗、快速帶走體表熱能，保持肌膚清涼乾爽，全新系列以高彩度的活潑色調打造夏日沁涼LOOK，讓消費者力抗連日近乎40度的高溫及豔陽，時刻凍涼開練、盡情享受熱血運動樂趣！

擁有完美線條的張鈞甯以一襲搶眼透氣的紅色adidas HEAT.RDY上衣搭配灰藍色散熱機能leggings亮眼出場，銳利眼神散發自信光彩，展現霸氣高強度氣場。adidas HEAT.RDY凍涼機能服飾採用HYBRID YARN混合紗線所組成的創新凍涼透氣布料，可迅速吸收、蒸發汗水，維持身體乾爽舒適，在人體易發熱的身體兩側及上背處則採用透氣網布，加速空氣流通，讓消費者在酷暑之下也能享有極致沁涼的運動體驗。迎接酷暑的adidas HEAT.RDY系列新品一甩機能服飾與時尚絕緣的刻板印象，推出多款繽紛的夏日亮色系單品，前短後長的修身剪裁，更可為身材比例加分，讓消費者完美穿出與眾不同的運動型格。

張鈞甯身穿清新的adidas AEROREADY薄荷綠上衣，搭配下緣透視設計的短褲，輕鬆打造視覺降溫效果，展現專屬夏季的輕盈與活力。(圖/品牌提供)

為滿足運動愛好者不同的穿著需求，adidas同步推出全新AEROREADY機能服飾系列。此回，張鈞甯身穿清新的薄荷綠上衣，搭配下緣透視設計的短褲，輕鬆打造視覺降溫效果，展現專屬夏季的輕盈與活力。adidas AEROREADY系列服飾使用獨特纖維布料，大幅提升吸濕排汗的效果；袖口及下擺則採網眼設計，側邊開岔搭配加長圓弧下擺剪裁，提供活動的舒適及靈活度，讓消費者運動時更自在舒適不受限，更邀請運動愛好者跟上張鈞甯的腳步，即刻啟動夏日訓練！