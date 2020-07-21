父親節將至，還不知道要送親愛的爸爸什麼禮物嗎？本季，丹麥鞋履品牌 ECCO 暖心獻上適合四種不同星象老爸的禮物，加上ECCO近日推出SUMMER SALE優惠活動，購買春夏精選鞋履或包包享多重滿額現抵優惠，還可搭配使用三倍券抵用，千萬要好好把握機會！

土象星座：魔羯、金牛、處女座

土象老爸們務實的個性總是能給人穩定的力量，偏好實用且機能性較強的單品，ECCO主打的BIOM C-TRAIL 健步C蹤跡系列受非洲裸跑者啟發，採用BIOM® X-TENSA技術，使足部側面、腳背更加貼合於鞋身，有效減少鞋內的多餘空間，讓穿著輕鬆不費力。此外，超強鞋底更是由革命性的創新P.U中底「PHORENE」及橡膠外底，兩樣優良原素構成！PHORENE提供輕盈足感，並且增加50%回彈力，能夠多吸收2倍的衝擊力道。而大顆粒的橡膠外底則能有效提升抓地力，無論是登山、健行、或散步都適用！

父親節送禮懶人包！4大星象送到爸爸心坎裡（圖／品牌提供）

風象星座：水瓶、雙子、天秤座

風象星座的老爸擁有為人稱羨的邏輯推理能力，理性縝密的個性營造獨特的紳士風範，屬於他們的送禮首選，必定是帥氣實穿的正裝皮鞋或公事包！ECCO的VITRUS III運用高端皮革打造，是一雙簡約精緻的歐式商務正裝鞋，同系列中部分款式更加碼結合Gore-Tex防水機能，即便是在經常下雨的台北穿戴，也能保持乾燥舒爽。此外，SUNE系列包款則採用ECCO工廠獨家生產的鵝卵石光皮革製成，恰好的容量與包型相當符合爸爸們的上班需求。

父親節送禮懶人包！4大星象送到爸爸心坎裡（圖／品牌提供）

父親節送禮懶人包！4大星象送到爸爸心坎裡（圖／品牌提供）

水象星座：雙魚、巨蟹、天蠍

浪漫的水象老爸最有藝術氣息，比誰都注重品味，若能選擇低調而時髦的禮品給他們再合適不過！ECCO ST.1 Hybrid系列結合運動鞋底與正裝鞋面，展現街頭與都會的跨界火花，是一雙任何場都適合的百搭戰鞋。該鞋搭載ECCO獨家開發的「SHOCK THRU整合緩震系統」，結合螢光綠減壓裝置，柔軟的PU中底與TPU外底，三個物件整合提升2倍緩震力與高回彈性的性能。鞋底配備螢光綠色的特殊元件，為ECCO獨家SHOCK THRU緩震系統，除了低調點綴該鞋款，更是賦予優秀回彈性及提升2倍緩震力的關鍵。

父親節送禮懶人包！4大星象送到爸爸心坎裡（圖／品牌提供）

火象星座：牡羊、獅子、射手

若要送禮給自信樂觀的火象爸爸們，繽紛活力的MULTI-VENT 翱翔系列絕對是首選!兼顧防水效能與透氣性，號稱「全能水陸雙棲」的戰鞋，該鞋採用EXHAUST GRID透氣系統，獨家設計的中空管鞋底能夠導入空氣，有助於排溼散熱。另外，有GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，能達到100%全面防水及360度環繞透氣的效能，讓雙腳無論是晴天或雨天都能保持乾爽。該鞋饒富拼接巧思，材質上融合犛牛皮與小牛皮，打造出過目不忘的搶眼外型，最適合熱愛趴趴走、魅力四射的火象爸爸們！