吳念軒踏入演藝圈才短短五年，就交出漂亮的成績單，先是以《紅衣小女孩2》入圍金馬獎最佳新人獎，隨後又以《翻牆的記憶》入圍金鐘男配角，今年更以電影《菠蘿蜜》入圍台北電影獎最佳男主角，嘗到了迅速走紅的滋味，但他私底下完全沒有「偶包」，曾蹲在路邊吃便當被影迷認出來，讓他糗到爆。

吳念軒私下不顧形象沒「偶包」，進棚佩戴MIDO Commander Gradient香榭系列腕表（3萬4800元），立刻時尚總裁LOOK上身。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

「當時我剛運動完，一身臭汗、戴著近視眼鏡，和朋友蹲在路邊吃便當，心想應該沒人會認出我吧，沒想到還是破功！」吳念軒笑說，私底下的他愛和朋友打鬧，衣著很隨便、甚至有點邋遢，和銀幕形象很不一樣，心想影迷見了他本人後應該會幻滅，不免有些懊惱。

吳念軒佩戴MIDO Multifort Chronometer1先鋒系列腕表（4萬400元），透露未來想挑戰年輕企業家的角色，讓演技更上一層樓。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

這回吳念軒接受本報邀請進棚拍攝美度表(MIDO)腕表時尚專題，身穿BOSS 男裝搭配MIDO腕表，猶如年輕有為的企業家上身，忍不住在鏡子前端詳許久。

「我已經25歲，這張臉，可以再演幾年高中生？」吳念軒笑說，他一直想多嘗試新角色，接演的戲路很多元，有古裝劇、有青春校園劇，也演過高難度的馬來西亞僑生，如今新戲《違反校規的跳投》又再度重返校園飾演高中生，心想未來若有機會，也許可以嘗試年輕有為企業家的角色，讓演技更上一層樓。

MIDO Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，4萬3200元。（MIDO提供）

吳念軒在MIDO時尚專題中佩戴兩款MIDO腕表，一款是Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，採用矽材質游絲，閃耀的藍色日內瓦波紋面盤更添光采，一款是Commander Gradient香榭系列腕表，漸層表盤的設計充滿時尚感，更能襯托吳念軒「年輕企業家」的時尚品味。

MIDO Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕表，3萬1200元。（MIDO提供）

MIDO Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，3萬7300元。（MIDO提供）