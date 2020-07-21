夏天就是充斥著悶熱、黏膩、紫外線，就連在保養的過程中也不斷流汗，也因此到了濕熱的夏季，清爽、有沁涼感的保養品就成為女孩們的心頭好！

ORBIS在今年夏天就特別推出夏日限定沁涼款保養品「涼美人晚安面膜2020」，讓今年夏天能夠更加舒適度過，成分加了薄荷、小黃瓜精華等沁涼感的晚安面膜，輕透好推開的凝凍質地，完整修護夏日受損的肌膚，孕育出光滑彈潤的夏日美肌！

ORBIS將於2020年8月1日推出夏日限定款「涼美人晚安面膜2020」，外觀白潤的雪酪質地，擦在肌膚上清爽不悶黏，伴隨著淡淡薄荷味，擦上肌膚的清涼感緩解白天累積的肌膚壓力，保濕成分小黃瓜精華、膠原蛋白補足肌底保濕潤澤，睡前薄擦一層鎖住有效成分，隔天紋理平滑細緻，實現Q彈盈潤的水亮夏肌！

涼美人晚安面膜2020選用豐富水感的雪酪狀的質地並加入薄荷，薄擦一層清爽不悶黏外帶有一股沁涼感，鎮靜夏日燥肌，緩解出油悶黏！。（圖／品牌提供）

使用方法很簡單，在洗臉和化妝水、精華後就可使用這款晚安面膜，建議一週使用1～2次，請於夜晚保養的最後步驟或於睡前塗抹全臉及頸部，保養過程增添沁涼感更加療癒，隔天醒來就能明顯感受到肌膚充滿保水透亮感！

▍活動

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★獎品內容 ｜ ORBIS小禮物*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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