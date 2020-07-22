Angel是一個51歲的辣媽，常在個人帳號分享自己的保養運動心得，因此擁有一票粉絲。他的外表看起來根本只有20幾歲的樣子，尤其脖子平滑細緻，沒有惱人的頸紋，到底他是怎麼保養的呢？

▍1.不要用太高的枕頭

Angel提醒睡覺千萬別用太高的枕頭，甚至他連枕頭都不用，以免脖子被折出頸紋。

▍2.少低頭玩手機

Angel覺得低頭玩手機也是很容易被壓出頸紋的動作，又容易在用手機的時候忽略時間，而導致長時間維持壓著脖子的姿勢。

▍3.每天做頸部按摩

Angel表示他每天都很仔細保養脖子，而脖子按摩只需要三步驟，非常迅速。在洗澡後塗抹精華油在頸部，接著四指併攏由脖子底部往下巴方向按，一邊20次，接著用指關節刮脖子兩側，也是20下，最後按摩槌打頸部和肩膀連接處，也是20下。他平時也會特別為脖子去角質，並在脖子使用眼霜，能讓脖子的肌膚更細緻緊實。

按摩第一步：四指併攏往上拉提。（圖／小紅書@Angel Z）

按摩第二步：用指關節刮脖子兩側。（圖／小紅書@Angel Z）