Angel是一個51歲的辣媽，常在個人帳號分享自己的保養運動心得，因此擁有一票粉絲。他的外表看起來根本只有20幾歲的樣子，尤其脖子平滑細緻，沒有惱人的頸紋，到底他是怎麼保養的呢？
▍1.不要用太高的枕頭
Angel提醒睡覺千萬別用太高的枕頭，甚至他連枕頭都不用，以免脖子被折出頸紋。
▍2.少低頭玩手機
Angel覺得低頭玩手機也是很容易被壓出頸紋的動作，又容易在用手機的時候忽略時間，而導致長時間維持壓著脖子的姿勢。
▍3.每天做頸部按摩
Angel表示他每天都很仔細保養脖子，而脖子按摩只需要三步驟，非常迅速。在洗澡後塗抹精華油在頸部，接著四指併攏由脖子底部往下巴方向按，一邊20次，接著用指關節刮脖子兩側，也是20下，最後按摩槌打頸部和肩膀連接處，也是20下。他平時也會特別為脖子去角質，並在脖子使用眼霜，能讓脖子的肌膚更細緻緊實。
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