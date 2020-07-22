夏天就是一個浪漫又適合談戀愛的季節啊！無論是有情人的你，或是正在尋覓寵妻魔人的你，今年夏天就畫上可愛又性感的妝容，讓你的情人或曖昧對象忍不住想要對你抱緊處理！七夕之前有哪些彩妝新品值得入手？以下5品絕對不能錯過！

2020年，迪奧最具代表的「經典五色眼影」全面進化革新，以迪奧時尚秀妝容為靈感，融入高級訂製元素，賦予雙眸柔霧、絲緞光、珠光、金屬光、閃耀光、打亮等6種全新妝效，每款色選均呼應迪奧時尚秀妝容，一系列訂製色選更可以輕易混搭，打造出精緻搶眼的時尚妝容。全新精緻粉盒能輕易彰顯時尚訂製色彩，外盒飾以銀色Dior logo、粉盒內飾以銀色邊框，彩盤的中央色選壓印著宛如精心繡製的全新Dior Logo字樣，精緻的外觀拿來當七夕情人節禮物也很適合！

迪奧經典五色眼影#879 ROUGE TRAFALGAR特拉法加。（圖／邱映慈攝影）

想要打造讓另一半難以移開視線的媚惑妝容，微醺感的頰彩絕對有畫龍點睛的效果！OFRA在七夕前推出情人節限定柔光頰彩盤「#輕吻玫瑰」，暖色調為基底的超夢幻乾燥玫瑰色，精選橘粉色調的暖光配色，一半霧面質地，一半柔光質地，輕輕一掃超顯色，打造彷彿被愛人輕吻過的柔嫩雙頰，洋溢幸福紅暈，任何場合都完美好搭配，為你打造不分季節的浪漫氛圍！

OFRA情人節限定柔光頰彩盤「#輕吻玫瑰」。（圖／品牌提供）

夏天想要打造有神雙眼，一定要記得使用睫毛底膏，艾杜紗「魔束捲翹睫毛底膏」能夠一整天持久捲翹，刷上後睫毛光滑平順、疊擦不下垂，能長時間保有自然完美的強效捲翹度。7月新推出的魔束捲翹睫毛膏，輕輕一刷立即與睫毛融為一體，無纖維成分平滑服貼每根睫毛，不易結塊，輕柔的捲度及纖長的妝感，自然有神放大雙眼。

為慶祝品牌成立30周年，艾杜紗從品牌定位到產品規劃全面更新，象徵品牌精神的可愛紅色logo也轉變為沉穩黑色logo！2020年下半年開始，艾杜紗為所有喜愛彩妝的女孩，細心打造自由玩色的日常美妝。（圖／品牌提供）

唇妝部分若想要打造讓另一半想要一親芳澤的水嫩Q彈好感唇，則可以使用具有潤色效果的唇蜜，艾杜紗新品「艾妳愛妳潤唇蜜」，在日本一上市就引發搶購熱潮！含有護唇精華成分，多彩軟管設計，易於隨性掌握使用，潤唇蜜輕盈透潤，顯色清爽不黏膩，完美融合唇色，呈現自然紅潤、Q軟柔嫩的唇部妝感。