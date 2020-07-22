近期「三倍券」怎麼花絕對是大家討論的熱門話題之一，各大餐廳也推出各種優惠方案，就是要響應這波政府振興經濟、刺激消費的政策！以下餐廳都是肉食控的最愛，暑期這波優惠絕對不能錯過！

位於台北市大安區延吉街的日式燒肉餐廳「金洹苑」提供來自美國、澳洲、日本等地的頂級牛肉，更提供西班牙伊比利豬、台灣在地放山雞、宜蘭櫻桃鴨，因此是許多肉食控的最愛。七月推出「特調SHOT勇者大挑戰」活動，只要一分鐘內成功挑戰金洹苑特調SHOT，即可享有用餐8折優惠！另外還推出「三倍奉還加碼活動」只要4人同行選擇火鍋吃到飽，除了可獲得服務費全免優惠外，更享有全桌3000元用餐優惠(原價3872元含服務費)，燒肉鍋物放題更只要三人同行即可享有3000元用餐優惠(另加10%服務費，共3300元)，四人同行更加碼只要4000元(免服務費；原價4752元含服務費)。

在 Instagram 查看這則貼文 金洹苑日式燒肉鍋物放題（@kinkanen.restaurant）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 上午 4:46 張貼

日本最大連鎖豬排店「吉豚屋」攜手台隆手創館、寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂人文茶館等9大品牌共同祭出內含價值高達3萬元的「十倍振興券」加碼奉還大回饋，一同串聯振興生活商圈！吉豚屋歡慶振興三倍券上線祭出憑券指定聯合振興券單筆消費滿399元，贈「腰內豬排」一份(價值55元)，另門市還有79折起的振興專屬200元/500元套餐，加碼不間斷！

吉豚屋「壽喜牛雞排鍋定食」同時有炸雞排和壽喜燒風味的五花牛肉片，醬汁非常下飯。（圖／邱映慈攝影）

人氣餐廳開丼今年搶搭三倍券商機，加上正值海膽肥美的時節，開丼再度選用海膽，即日起至8月31日獻上「北海道三倍爆膽王丼」，採用一整盒北海道直送的頂級馬糞海膽，搭配美國PRIME等級的翼板牛排丼，挑戰海膽控的極限，活動期間點「北海道三倍爆膽王丼」更加碼送300元電子抵用券！

北海道三倍爆膽王丼NT599元，每店每天限量推出，需預約。（圖／邱映慈攝影）

金色三麥也加入響應三倍券的行列，聯手知名人氣樂園、影城、住宿及手遊等7大品牌，合作推出「金色三麥5倍券」，即日起至8月16日至全台金色三麥集團所屬門市，單筆用餐消費滿3,000元並使用政府振興券結帳，即可憑金色三麥會員帳號免費獲得金色三麥5倍券1本，金色三麥5 倍券蒐羅全台吃、喝、玩、樂多樣超值優惠。