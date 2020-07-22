愛情本來是非常甜蜜的，就像甘蔗的甜汁，可是甜汁吃完，就剩下了甘蔗渣滓。有些人在戀愛中就像甘蔗一樣，先給戀人甘蔗汁般甜蜜，後來就像剩下的那些乾巴巴的甘蔗渣。姑娘們在戀愛中要小心這種男人，下面我們就一起來看看，哪些星座就是傳說中的「甘蔗男」吧。

▍1.天蠍座

天蠍座的人性格敏感，情感強烈，他們一開始對戀人確實是非常細膩貼心，心思敏感的天蠍座很容易理解戀人心裡想的東西，也會對戀人毫不吝嗇的付出自己所有，營造出一個體貼大方的形象。

但是過後他們精打細算的心思就浮現出來了，等你真的依賴上他們的時候，都會把之前對戀人的好，叫戀人一點點回報回來，愛上天蠍座，要小心點，他們的好可不是無條件的。

▍2.天秤座

天秤座的人是天生的交際家，總是以非常公平的看法看待事和人。在愛情中，他們也是希望自己生活在一片歡聲笑語、幸福美滿之中。

一開始會對一心讓戀人滿意，從而自己沒主見，也不會把不滿說出來，也總是會縱容女人撒嬌、鬧脾氣，但是等到後來戀人習慣於被他縱容，他們又會說戀人太驕縱，而天秤座也會把自己的一套想法加在戀人身上，與之前一開始的對待戀人的方式非常不同。

▍3.雙魚座

在雙魚們看來愛情就應該是燦爛的，所以他們一開始給戀人非常浪漫的感覺，整天甜言蜜語，活在自己的世界。

但是他們一般都缺乏實際感，也很少考慮實際行動，在困難或矛盾面前，他們總渴望有奇蹟般的解決辦法，而當需要雙魚男做出決擇時，雙魚男又常常束手無策，最後給了戀人愛情泡沫的感覺，想得很豐滿，做得很骨感。

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