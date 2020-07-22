Sisley極致美白密集晶萃4 x 5 ml，1萬900元。（Sisley提供）

KANEBO護妍潤透水凝凍美肌涼補帖。（KANEBO提供）

FANCL纖美錠90粒入(30回份)，750元。（FANCL提供）

法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，歷時10年研發推出「極致美白密集晶萃」，以獨家專利搭配成分訴求使用4周密集保養，找回肌膚之美。

Sisley觀察，現代人因為內外壓力和生活作息、飲食問題，讓讓肌膚代謝變的比較慢，會遇到保養瓶頸，像是美白精華無法發揮預期效果，或是保養出現停滯期，因此針對這樣的頂級消費者，業者推出密集美白保養，就像給肌膚坐月子進補一樣，發揮保養力。

日系頂級保養KANEBO首次推出沁涼感凍狀質地化妝水「護妍潤透水凝凍」，適合夏季高溫季節，年中慶組合只要買KANEBO護妍潤透水凝凍，就送KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜、前導煥膚菁華液，價值1920元，振興價1350元。夏季熱賣「 KANEBO雙色酵素洗顏粉」、「KANEBO美妍角質美容液」也是不分季節都夯賣的品牌好物。

針對夏季祭出美麗對策的還有FANCL發表「纖美錠」，針對希望維持體態，又喜愛飲食的族群推出新品，業者提醒，可於餐前10分鐘食用，並從飲食、運動全面著手調整生活習慣，才是健康之道。