許多台灣人會認識張雨綺是因為《長江七號》，近日他在《乘風破浪的姐姐》表現亮眼，又引發一波討論熱潮。他曾在節目中分享自己的美白秘訣，竟然是使用快過期的優格「效果更好」？
即將迎接34歲生日的張雨綺無論是身材或肌膚狀況都保持的非常好，他保持身材的方法就是只吃菜、只吃肉、並且喝很多的油，這裡的油是指「椰子油」。除了吃的，當然也有忌口的部份，張雨綺減肥期間不吃澱粉、不吃糖，連水果都不吃，就怕有甜味的水果也會不小心讓攝取熱量太高。
張雨綺分享自己拍第一部電影《長江七號》的時候，那時的化妝師是一個很有名的香港化妝師，覺得他在拍戲期間曬得太黑，於是便傳授他一個美白秘訣，就是使用黃豆磨成的粉，泡澡的時候敷全身，加一點優格更好，優格尤其推薦用快過期的，他也不太清楚原理，只知道即期的優格酸度比較高效果會比較好。張雨綺用這個方法覺得身體有變白，最明顯的是變得更加滑嫩，因此在節目上推薦給想要變白的人試試看！
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