英國伊莉莎白女王的孫女結婚啦！身為王室一員的31歲碧翠絲公主（Princess Beatrice），在近日（17日）和37歲的英國地產發展商艾杜亞度·馬佩利·莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）結婚，不同於其他皇室成員的世紀婚禮，公主走的是低調溫馨路線，僅邀請親朋好友在教堂見證愛情。

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雖然婚禮簡約，但碧翠絲公主身上的婚紗及閃亮的皇冠頭飾卻大有來頭！其實這套白紗是來自奶奶英國女王伊莉莎白的古董禮服，早在1962年女王就曾穿它出席公開活動，這次則是經過設計師Angela Kelly和Stewart Parvin重新組裝後，才成為碧翠絲公主當天的御用婚紗，成功讓她一出場就成為眾人焦點。

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而英國王室 (British royal family)官方也在IG分享這份喜悅，只見合照中，伊莉莎白女王和菲利普親王與這對新人各站一邊，慶祝新婚不忘維持社交安全距離，畫面相當溫馨又逗趣。

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