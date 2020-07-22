英國伊莉莎白女王的孫女結婚啦！身為王室一員的31歲碧翠絲公主（Princess Beatrice），在近日（17日）和37歲的英國地產發展商艾杜亞度·馬佩利·莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）結婚，不同於其他皇室成員的世紀婚禮，公主走的是低調溫馨路線，僅邀請親朋好友在教堂見證愛情。
雖然婚禮簡約，但碧翠絲公主身上的婚紗及閃亮的皇冠頭飾卻大有來頭！其實這套白紗是來自奶奶英國女王伊莉莎白的古董禮服，早在1962年女王就曾穿它出席公開活動，這次則是經過設計師Angela Kelly和Stewart Parvin重新組裝後，才成為碧翠絲公主當天的御用婚紗，成功讓她一出場就成為眾人焦點。
而英國王室 (British royal family)官方也在IG分享這份喜悅，只見合照中，伊莉莎白女王和菲利普親王與這對新人各站一邊，慶祝新婚不忘維持社交安全距離，畫面相當溫馨又逗趣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。