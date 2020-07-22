來自西班牙的名模 Jessica Goicoechea 長相美艷動人，年紀輕輕就擁有跟內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）、Puma、Calvin Klein等知名品牌合作過的經驗，更曾在Vogue、Glamour、Elle和Esquire等雜誌刊物中亮相，目前的她更發揮才能創立自創服裝品牌Goi，儼然是最辣又最年輕的老闆娘，目前在Instagram上已擁有超過130萬粉絲追蹤。

早在Jessica成名之前，她就對時尚產生了興趣，如今又了品牌，更讓自己成為最佳代言人，總是穿上最新款泳裝擄獲人心，日前她套上白色比基尼去洗車，不僅遠距離拍下美照，更加碼近距離撫胸拍攝，火辣雙球塞滿畫面，相當養眼。

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA GOICOECHEA（@goicoechea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 上午 11:53 張貼

Jessica身高176cm，在超齡的外貌下，不僅有逆天的長腿、超狂水蛇腰，更連穿搭風格都超前衛，身為時尚指標的她，她時不時就會在社群平台上分享自己美美的穿搭照，從私服到泳裝都讓好身材一覽無疑，令人看臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA GOICOECHEA（@goicoechea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 1:12 張貼