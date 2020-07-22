美國知名好萊塢女星葛妮絲·派特洛(Gwyneth Paltrow)，憑著亮麗的外表與出色的演技在系列電影《鋼鐵人》與《復仇者聯盟》中以「小辣椒」一角而聞名。如今已47歲的她，近日在IG上曬出與女兒同框的自拍照，兩人驚人的美貌令網友忍不住驚嘆「基因神複製」。

葛妮絲曾與前夫酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）曾有一段10年的婚姻，也因此有了一雙兒女，而一向十分保護孩子隱私的她，在大女兒Apple Martin 16歲生日時竟難得公開完整正面照，穿著深V短裙的她不僅臉蛋像極了老媽，就連好身材也不輸當年的「小辣椒」震驚所有粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Gwyneth Paltrow（@gwynethpaltrow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 下午 1:28 張貼

日前，她再度曬出女兒與前夫出遊及自己與女兒自拍的照片，只見Apple在照片中再度秀出白皙長腿，精緻的五官與老媽如出一轍，兩人躺在一起簡直像是雙胞胎一般，網友看了紛紛留言「最美星二代」、「女兒神複製老媽」、「女兒快出道吧」再度引起熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 Gwyneth Paltrow（@gwynethpaltrow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 上午 9:12 張貼