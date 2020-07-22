可曾幻想要以雙手擁抱天空，將輕盈柔軟的雲朵握在手裡？戴在身上？

寶詩龍（Boucheron）日前巴黎發表的Contemplation（沉思）系列頂級珠寶，創意總監Claire Choisne再度展現她的創意，採用美國太空總署（NASA）在太空採集星塵的神秘物質「氣凝膠」（Aerogel），一種以99.8%的空氣和二氧化矽組成的物質，輕若無物，實現了將白雲製成項鍊戴在胸前的瘋狂夢想。

寶詩龍Goutte de Ciel氣凝膠項鍊，主石是99.8%空氣和二氧化矽組成氣凝膠，猶如把雲朵戴在胸前。（Boucheron提供）

寶詩龍Goutte de Ciel氣凝膠項鍊，售價約3千萬元。（Boucheron提供）

Claire Choisne在專訪中指出，研發「氣凝膠」對她來是最大的挑戰，她花了很多時間尋找輕盈如雲的材質，直到兩年前才在希臘找到學者專家，透過他與美國NASA接觸，終於獲得「氣凝膠」這項創新研發技術。由於氣凝膠就像雲一般輕柔，輕輕揉捏就會壓扁變型，因此她把氣凝膠放在水晶盒裡永久保存，氣凝膠的價值雖不能與鑽石相比，但對她來說卻是無價之寶。

神奇的是，這件Goutte de Ciel氣凝膠項鍊也像雲朵一般，可以隨著背景的不同改變顏色，穿上黑色的衣服就會變深，緊貼著肌膚時會呈現淡粉橘色，搭配純白衣服時就會變極淨透明，千變萬化、充滿驚喜。

寶詩龍Fenetre Sur Ciel主題長鍊，將一片天空戴在身上，猶如藝術品。（Boucheron提供）

除了氣凝膠項鍊，Claire Choisne分享今年全新系列中她最喜歡的作品，還包括了Nuage en Apesanteur項鍊和Fenetre Sur Ciel頸鍊，這三件作品最能代表這一季作品的精神，且充滿革命性的創意，「雖然真的有一點瘋狂！」

寶格龍Nuage en Apesanteur主題項鍊，以近萬顆鑽石與玻璃珠打造成一片雲朵。（Boucheron提供）

以白雲為靈感的Nuage en Apesanteur主題項鍊，是以近萬條鈦金線冠上近5000顆小鑽和近5000顆玻璃微珠，營造雲朵環繞粉頸的浪漫意境。Fenetre Sur Ciel頸鍊則將以珍珠母貝的織網化為一片美麗的天空，再塗上一抹藍天，綴以白雲，足足花了2000小時才得以完成。

寶格龍Avant le Frisson蒲公英項鍊，以一顆顆的小鑽石詮釋花朵。（Boucheron提供）

Claire Choisne提到這一季新品的創作靈感來源，一是在日本直島度假時見到藝術家James Turrell的裝置藝術品《Open Sky》，這也是她創作Fenetre Sur Ciel主題項鍊的靈感來源，一是波立維亞的鹽湖，平靜的湖水倒映天空的美景，讓人迷醉，最後則是她在葡萄牙的度假小屋，置身鄉間田野之中觀察自然萬物，不僅給予她創作的能量，也給了她靈感。

Boucheron的Contemplation系列頂級珠寶總共有67件作品，打破傳統只採用珍貴寶石為素材的窠臼，大膽研發創作材質，是品牌歷年來最具個性、且最具藝術品味的作品。

寶詩龍Caresse de Plume羽毛胸針，栩栩如生。（Boucheron提供）