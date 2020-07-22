為迎接即將到來的父親節，agnès b.精選一系列男士服裝與配件，簡約又不退流行的設計，為爸爸增添時尚造型。

襯衫、Polo衫是爸爸們衣櫃裡的必備單品，不僅能應對各種工作場合，更能打造優雅內斂的紳士風格。agnès b. Homme系列備有許多不同款式的襯衫，包含條紋、印花等別樹一幟的圖樣設計。可正式可休閒的Polo衫，讓造型更多樣化。經典開襟外套Snap Cardigan亦推出多種男裝款式，其中一款立領背心適合各種場合，讓爸爸完成多種穿搭並營造層次。

父親節法式獻禮 打造法式優雅紳士風範（圖／品牌提供）

工作時隨身攜帶的包款，能為爸爸彰顯好品味。agnès b. Voyage包款系列，運用簡潔流暢的設計與耐用的精選面料，令造型與實用性兼具。其中，有助展現專業形象的公事包，以及在繁忙行程奔波不造成肩上負擔的輕盈尼龍包，更是深受男士們喜愛。如果爸爸平日偏愛輕裝簡便的打扮，亦備有多款後背包，飾以品牌手寫Logo，為爸爸打造時髦休閒風格。一款造型獨特的背心式口袋包，讓爸爸周末外出踏青、垂釣時，徹底解放雙手的束縛，造型更顯年輕。

父親節法式獻禮 打造法式優雅紳士風範（圖／品牌提供）

設計概念充滿年輕活力的SPORT b.，於簡約輪廓中注入充滿動感的元素，讓爸爸充分展現個人魅力。多款T恤綴以Logo與閃電圖案，盡顯輕鬆自在的態度；另有標語文字設計，突顯率性風格。線條簡潔的服飾，領口與袖口綴以對比色針織邊條，細節處洋溢朝氣。另有多口袋丹寧背心，能搭襯各種休閒造型，適合熱衷於戶外活動的爸爸。