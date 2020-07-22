資生堂一直是許多台灣人愛用的保養品牌，而且通常是從媽媽年輕時就愛用到現在，然後連女兒都成為愛用者！1997年推出的「拉提神霜」至今熱銷20年，今年加入新配方推出全新系列，讓女人的年齡越來越難從外表看出，凍齡變得不再困難！

保養就是希望能夠越有感越好，抗老當然也是如此，資生堂歷經百年抗老科技研究，就是希望愛用資生堂的女人能夠看起來比同齡的人更年輕！全新激抗痕亮采緊緻系列升級高感度傳遞科技++™，調理肌底，撫平紋理，發揮修護能力，增添肌膚光澤明亮度。加入全新紅花緊緻複合物™，結合資生堂經典專利原生激活科技™，活化肌膚，緊緻肌膚輪廓線條，重拾V型臉，賦予精緻容顏。另外含有資生堂經典專利成分VP8全效肌能配方，喚回白皙緊緻的水潤感，打造緊緻立體輪廓。

本系列公關特別推薦的就是針對亞洲女性推出的「資生堂激抗痕亮采緊緻霜」，解決因年齡增長所造成肌膚鬆弛、彈力喪失及膚色暗沉的困擾。升級資生堂獨家高感度傳遞科技，幫助多種優異的抗老成分可滲透至肌膚內吸收，一抹逆齡緊緻無痕，肌膚立即感受澎彈水潤，長效保濕不黏膩，一次解決法令紋、木偶紋和眼周細紋困擾。

資生堂激抗痕亮采緊緻霜升級資生堂獨家高感度傳遞科技，幫助多種優異的抗老成分可滲透至肌膚內吸收。（圖／邱映慈攝影）

白天懶得瓶瓶罐罐？在化妝水後抹上資生堂激抗痕亮采緊緻乳液SPF30，針對女性日間需求，提出無間隙密集修護策略，達到全天緊緻輪廓。兩步驟即可完成日間保養和防曬，後續底妝更服貼，打造持久自然的妝感。

資生堂全新激抗痕亮采緊緻系列包含兩款質地的乳霜、日間使用的激抗痕亮采緊緻乳液SPF30以及眼周保養的眼膜和眼霜。（圖／邱映慈攝影）

許多人發現眼睛周圍的肌膚狀態最容易洩漏真實年齡，也因此對於眼周保養特別重視，本系列也特別針對眼周保養推出眼霜和眼膜的品項，眼膜柔軟貼膚的全新設計，能滲透直達肌底，細緻呵護眼周肌膚，使用眼膜後接著使用眼霜，奢華輕透質地，有效改善引起疲憊老態感的眼袋困擾。

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看資生堂全新激抗痕亮采緊緻系列！並留言告訴小編你愛哪個新品～

★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得資生堂激抗痕亮采緊緻眼霜或激抗痕亮采緊緻乳液*1，隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。