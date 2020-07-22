面對環境快速變遷、城市汙染與資源的快速消耗，PALLADIUM從1991年生產第一雙環境友善靴款，並於2019年重啟「EARTH COLLECTION地球系列」，以#DARETOCARE為號召推出「PAMPA ORGANIC有機軍靴」，搭載100%水洗有機純棉結合PLA生物可分解材料、再生橡膠與CORK天然軟木打造，大幅降低對環境可能的汙染與傷害；全系列通過GOTS、CU國際兩大有機紡織標準機構認證，實踐品牌對環境的責任與企業使命。

今年夏天首次推出低筒「PAMPA ORGANIC系列」，以天然染料打造清甜繽紛的果香色系-香草白、甜檸檬黃、野莓石榴、櫻花裸粉、尤加利綠等配色，不僅貼近自然、穿著也更加輕鬆舒適，創造清甜自然的夏日穿搭，攻佔盛夏少女情懷，讓有機綠生活從腳開始。

夏日限定清甜果香系配色靴登場！愛買不忘愛地球（圖／品牌提供）

夏日限定清甜果香系配色靴登場！愛買不忘愛地球（圖／品牌提供）

在全球飽受來自環境與疫情威脅的2020年，PALLADIUM將於7月15日迎來一年一度的「地球環保日」活動，同步響應「振興三倍券」優惠再加碼好禮優惠四重送，並於地球環保日期間，特別在36個全台指定銷售店點設置「PALLADIUM地球保衛站」，邀請消費者參加寶特瓶回收計劃，不僅買得划算更能盡舉手之勞愛護地球。

夏日限定清甜果香系配色靴登場！愛買不忘愛地球（圖／品牌提供）

夏日限定清甜果香系配色靴登場！愛買不忘愛地球（圖／品牌提供）

1. 活動日期： 7/15 (三) - 8/9 (日)

2. 活動店櫃： 全台36個PALLADIUM指定銷售店點

3. 活動內容：

• 捐贈PALLADIUM舊鞋，當日消費即可現抵500元；上網登錄發票，還可獲得由舊鞋再製的「專屬限定禮」。

• 憑回收寶特瓶即享指定乙雙鞋款現抵，一個回收寶特瓶現抵30元，最高可現抵消費300元。

• 活動期間凡購買地球系列 (ORGANIC或RCYCL系列) 即可獲得全台限量1,000個的「多功能再生戰術勾」。