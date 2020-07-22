韓系保養AHC新品登場 為夏日帶來粉色氣息 20:492020/07/22 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國保養AHC新品發表會。（AHC提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國保養AHC以「神仙水」打出知名度，成為熱銷商品，昨（22日）AHC發表新款商品，推出韓系自然妝感的美拍霜與氣墊粉餅，以粉嫩玫瑰金為外殼，秉持著AHC訴求的肌膚質感與輕透妝感，正式打入底妝市場。 「AHC粉嫩光澤美拍霜」具有隔離、潤色與保濕3效，「AHC粉嫩光澤美拍氣墊粉餅」則是以粉色調為基底，使肌膚暗沉達到中和的效果，彩妝師小凱表示，「粉色調中帶一點冷的基調，能使膚觸更加膨潤，讓妝容呈現粉嫩櫻花色感。」 （記者吳娮翎、實習記者楊舒婷） #光澤 #商品 #粉餅 #保養 #肌膚 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 23歲小隻馬U領藏雪乳！針織背心搭好身材網全暈 - 星光 - 時尚 「大馬波神」糖糖居家誘惑！襯衫開中門前後洩亮點 - 星光 - 時尚 蘿莉塔尺度大開！「側胸口開洞」辣露雪白上半身 - 星光 - 時尚 64歲陳美鳳比基尼曲線超辣！曝維持體態祕訣 - 星光 - 時尚 國光女神躺浴缸道晚安「超巨車頭燈」網看傻：這樣誰睡的著 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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