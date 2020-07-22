韓國保養AHC以「神仙水」打出知名度，成為熱銷商品，昨（22日）AHC發表新款商品，推出韓系自然妝感的美拍霜與氣墊粉餅，以粉嫩玫瑰金為外殼，秉持著AHC訴求的肌膚質感與輕透妝感，正式打入底妝市場。

「AHC粉嫩光澤美拍霜」具有隔離、潤色與保濕3效，「AHC粉嫩光澤美拍氣墊粉餅」則是以粉色調為基底，使肌膚暗沉達到中和的效果，彩妝師小凱表示，「粉色調中帶一點冷的基調，能使膚觸更加膨潤，讓妝容呈現粉嫩櫻花色感。」 （記者吳娮翎、實習記者楊舒婷）