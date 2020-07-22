red seal小蘇打美白牙膏。（red seal提供）

Odile絲蛋白撫紋精華、光速白C安瓶2800元。（Odile提供）

台灣蜜納集團代理許多頂級保養品牌，近年則鎖定天然美妝、保養，精準鎖定市場客群，為台灣消費者嚴選全球品牌，在疫情之下，仍看好市場發展，獨家引進紐西蘭百年品牌「red seal紅印」。

1923年上市的red seal紅印是紐西蘭家喻戶曉的百年品牌，將天然原料融入日常食品、用品和保健品中，旗下擁有牙膏、天然茗茶、黑糖蜜等經典產品，尤以紅印牙膏及黑糖蜜經過百年市場考驗，成為經典，red seal紅印牙膏最大的特點就是不含氟、無防腐劑、無人工色素、無化學香精、無三氯沙，訴求只給牙齒需要的，不含多餘成分，百年配方堅守天然，也讓喜愛天然的消費者有了新選擇。「護齦蜂膠牙膏」是品牌牙膏中經典明星商品，紐西蘭是目前全球唯一禁用抗生素餵養蜜蜂的國家，其蜂膠來源純淨天然無汙染，色澤上帶著灰色，業者表示，這就是無添加的色彩，蜂蜜顏色不是只有黃色，每個產地的色澤都不同。

頂級保養Odile歐蒂蔻歷時12年研發推出「光速白C安瓶」，採用獨創光速極凍技術，將光速C精華以低溫高壓新鮮封存成多孔性微球，78.57％高濃度維他命Ｃ，建議於夜晚使用，透過密集保養找回透亮美肌。