還有半個月就到了一年一度的父親節，每年為了孝親，不少消費者都會選擇按摩用品，甚至入手高單價的按摩椅去送給家中長輩，而今年各大熱門品牌都推出了新品及節日優惠，像FUJI今（22日 ）就發表了全新的「摩術椅」，更推出了週週抽 iPhone、滿額送優惠，另OSIM就推出了品牌首座10萬元以下的AI科技按摩椅「V手天王」，還有多項下殺商品及組合，至於tokuyo更帶來了OH爸振興雙倍慶優惠，4重優惠最划算。

FUJI摩術椅FG-7350，8萬6800元，即日起前往FUJI直營門市與專櫃，即享優惠價6萬6800元，加碼送價值4990元的3M空氣清淨機。（FUJI提供）

FUJI全新的摩術椅主打就是要「讓家多點新鮮感」，全機配置了34個按摩氣囊、128公分加長型導軌，因此一機就具備了10項全能科技，像是深層撥感指壓、11種手感按摩技巧、瑜珈伸展活絡下半身壓力等功能，而為了歡慶父親節，即日起再推出周周抽iPhone、滿2000送200優惠，而且買摩術椅除了享優惠價以外，再送3M空氣清淨機。

OSIM V手天王為品牌首座10萬元以下的AI科技按摩椅，擁有4手按摩技法、AI智能身形偵測能精準按壓酸痛點，原價14萬8800元，現享9萬9800元父親節優惠。（OSIM提供）

OSIM以明星商品背樂樂2、腿樂樂2款商品，整體性搭配推出「DIY按摩椅」，原價3萬4600元，現享超值組合價2萬2800元。（OSIM提供）

OSIM迷你捏捏樂，原價8680元，父親節限量優惠價5999元，全台OSIM每櫃限量30台。（OSIM提供）

OSIM全新的V手天王，擁有V手按摩科技，能夠模擬專業按摩師靈活的手指張合技巧，帶來猶如真人虎口的按摩觸感，還有獨家720度按摩球沿著身體曲線滾動按摩，更有獨特的AI智能身形偵測，可精準按壓酸痛點，現買享優惠價以外，還有41個月全機含皮革保固，另父親節再推品牌各大熱門商品下殺優惠。

tokuyo即日起至8月31日前，推出OH爸振興雙倍慶優惠；mini 玩美椅 pro TC-296，定價5萬2800，特價3萬8800。（tokuyo提供）

tokuyo今年就特別在8月31日前推出父親節優惠，包括至全台門市消費滿5萬元，搭配振興券即享雙倍折扣，另外還推出了價值最高達5560元的2大按摩組合，讓消費者以3000元振興券入手，消費滿8800元以上，且符合名字及身分證字號要求，即送多部位按摩都適合的Q頸枕，搭配200元振興券，再送運動機能服，而且不限金額消費再送涓豆腐系列餐飲折價券。