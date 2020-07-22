Celvoke彩妝的用色總給人一種曖昧不明的印象，但卻能帶來讓輪廓更立體、更漂亮的妝感，今年秋冬彩妝更是以「光影」做為發想靈感，輕輕一抹、反覆疊擦都能帶來不同的朦朧慵懶美感！

每次推出新色都會造成討論話題的「玩色深邃眼影盤」，本季新色「玩色光癮色系」以日、月、光、影等對比色精心調配的絕妙發色，透過Celvoke獨特的細緻粉體、輕盈凝霜、閃耀珠光等質地，能隨心所欲、自在變化喜愛的眼妝風格。富含植物油配方，延展性高且能緊密貼合容易乾燥的眼周肌膚，輕鬆賦予眼眸自然且迷人的深邃感，讓獨一無二的你更加耀眼！

看似鮮豔的配色，實際上眼卻呈現優雅質感的眼妝。（圖／邱映慈攝影）

全新玩色訂製絲霧唇膏，以Celvoke經典熱銷5色推出的全新絲霧質地，如絲絨般的柔滑觸感，飽和色中隱隱透出具有深度質感的微霧光感，散發女人獨有的知性與活力。添加高保濕的天然植物配方，能緊密貼合雙唇，完美撫平唇紋，實現潤澤、有彈力的迷人雙唇，擦上瞬間，魅力質感再升級！

全新玩色訂製絲霧唇膏手部試色。（圖／邱映慈攝影）

頰彩部分本季推出兩色限定款：杏桃烤奶、太妃拿鐵，如太極般的雙色對稱組合，交織出絕美的柔和色調，雙色搭配更能打造立體小顏，添加角鯊烷、摩洛哥堅果油等高保濕成分，細緻親膚粉體，緊密貼合肌膚，輕鬆暈出自然的迷人好氣色！比常態版本多出4倍的容量，價格卻不變，喜愛這款頰彩的人一定要手刀收藏！

玩色立體光感修容盤原容量為2.2g，限定版容量8.8g，價格同樣為NT1,250元。（圖／邱映慈攝影）

玩色深邃眼線液以質感的半霧面為基本色調，運用日本皮膜包覆抗暈科技，主打持久、不暈染的絕妙色彩，軟硬適中的筆芯，無論直線、曲線，皆能自在描繪出精緻或大膽的俐落線條，創造亮眼輪廓，輕鬆打造時尚的魅力眼神！

▍活動

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★獎品內容 ｜ Celvoke小禮物*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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