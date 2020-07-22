加賀友禪和風染繪的店裝，原汁原味呈現金澤本店風貌。（郭家崴攝）

金澤壽司海外首店60坪、68席座位，有如磁浮列車摡念的迴轉台，採用方便清潔的內藏式磁石輸送帶。（郭家崴攝）

SOGO董事長黃晴雯赴SOGO忠孝館搶先品嘗「金澤美味壽司」，也為父親節和國際彩妝節24日開打帶頭拚經濟。（SOGO提供）

歡慶「金澤美味壽司」海外首店開幕，招牌料理「金澤百萬石 豪華五貫」原價560元、特價388元。（郭家崴攝）

「金澤美味壽司」蟹滿堂360元。（郭家崴攝）

「金澤美味壽司」富山白蝦軍艦280元。（郭家崴攝）

1999年創業的「金澤美味壽司」，21年來在日本有18家分店，海外首家店本月24日落腳遠東SOGO忠孝館，SOGO董事長今（22日）出席試菜，品嘗開幕招牌的「金澤百萬石 豪華五貫」，她說店內有一半以上食材來自日本，且是當季、限量，與加賀友禪和風染繪的店裝，都是金澤本店原汁原味呈現，到店裡就能體驗舌尖上的旅行。

SOGO認為餐飲就是時尚，致力於打造成「時尚生活體驗」的百貨，這次跟金澤從洽談、籌備到開幕花了近2年時間，原本5月就要登場，因疫情延到7月，資深副總吳素吟認為，SOGO延攬的餐飲要做出質感，加上主顧跟著SOGO日本展吃了33年道地的日本美食，養成嘴叼的老饕，於是把金澤壽司原有的平價路線拉高水準，將海外首家店轉型為頂級店，首要就是從食材提升。

店內有一半以上的食材來自日本富山灣、東京豐洲市場，菜單種類超過百種，有9成以上在其他迴轉壽司看不到，像是鋪滿日本海松葉蟹的「蟹滿堂」、鮮甜彈牙的「富山白蝦軍艦」、豐洲黑鮪魚握壽司等，皆訴求當季、限量，每盤均價100至200元間，是全台單價最高，堪稱是迴轉壽司界的精品。

至於，「金澤百萬石 豪華五貫」一盤涵蓋紅喉、新鮮甜蝦、豐洲黑鮪魚中腹、鮭魚卵軍艦、富山白蝦軍艦，搭配蝦子味噌湯，至8月底開幕期間每天限量100份，每份原價560元、特價388元，未來還計畫開發千元價位的頂級壽司。

此外，包含金澤醬油、金桔醬、綠茶粉、芥末等食材和九谷燒陶瓷餐具，皆是日本空運來台，有趣的是，壽司米卻是來自彰化，金澤壽司料理長宮澤淳說，彰化米好吃，最重的是建造嘉南大圳的八田與一是金澤人，當年也造就台灣有好吃的越光米，於是選用彰化米。

金澤壽司海外首店60坪、68席座位，有如磁浮列車摡念的迴轉台，採用方便清潔的內藏式磁石輸送帶，乾淨沒縫隙，也是一大特色，預估平均客單白天500元至700元，晚上約1000元，計畫5年在台展店10至20家店。