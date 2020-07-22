PAUL ＆ JOE06少女心＋印花洋裝眼頰彩盒。（PAUL ＆ JOE提供）

Celvoke玩色深邃眼影盤，2250元。（Celvoke提供）

Celvoke玩色立體光感修容盤，1250元（限定款）。（Celvoke提供）

Celvoke玩色訂製絲霧唇膏03經典南瓜，1250元。（Celvoke提供）

SUQQU晶采淨妍6色頰彩盤 ＃101，3100元。（SUQQU提供）

SUQQU秋冬彩妝打造如同琉璃珠的透明與光燦感。（SUQQU提供）

日系彩妝搶攻秋冬美妝齊推新品搶市，PAUL ＆ JOE秋季新品帶來巴黎女孩的甜美色調，頂級日系彩妝SUQQU秋冬系列以日本傳統和服腰帶上、髮簪上的「蜻蛉玉」，也就是琉璃珠作為色彩設計靈感，打造畫龍點睛的妝感，天然系彩妝Celvoke則以以日、月、光、影等作為對比色彩發想。

Celvoke秋冬玩色光癮系列新品透過色彩堆疊、輝映，融合成一體之美，綻放出本質的色彩與光芒，這次也推出兩款全新產品「玩色訂製絲霧唇膏」、「玩色深邃眼線液Ｍ」，並針對經典品「玩色深邃眼影盤」、「玩色立體光感修容盤」發表新色。

SUQQU最夯的眼影盤，秋冬也不缺席，「晶采立體眼彩盤」以亮燦的銅色搭配水晶紫色調， 再疊擦如金箔般璀璨光感的燦爛金色， 讓眼彩展現深邃美感，「晶采淨妍6色頰彩盤」更是今年重頭戲，包括提升明亮度的頰彩4色，還有增添光澤度，能調節其他色彩效果的打亮2色。 「晶采極艷亮彩棒」能作為頰彩的打底、打亮或是眼彩的打底、疊擦在眼粧上的使用， 呈現清透增添晶瑩亮澤，也能用在鎖骨上，展現性感心機。