遠東SOGO 24日起有史上最殺的「樂活超級好爸」父親節檔期，忠孝館則是首次舉辦「國際彩妝節」，趁26日前SOGO APP會員獨享滿3000元送200元，加上指定業種單筆滿5000元送580元電子折價券、持紙本三倍券加碼單筆滿3000元送300元電子抵用券，等於滿5000元送1080元，享21.6％回饋；忠孝館獨家加碼家電滿1萬元送580元電子折價券，享25％回饋，國際彩妝節搭配紙本三倍券單筆滿3000元送1300元，最高可達43％回饋。

SOGO獨家BIOTHERM 極量雙效精華組，價值3639元、優惠價2950元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO董事長黃晴雯表示上半年受疫情影響整體業績小跌，3、4月最嚴重，5、6月回溫，沒有新竹站前店，加上少了1年可貢獻15億元業績的觀光客，台北店光退稅就少收8億元；7月進入暑假和振興三倍券上路，消費者留在台灣集中消費，業績20％成長，今年營收力拚持平。

台北店7月24日至8月9日「樂活超級好爸」，SOGO APP會員獨享的580元電子折價券，單筆消費男、女服飾/鞋/童裝/內衣/鍋具/寢具/玩具/小家電/藝品/休閒運動戶外服飾/鐘表滿5000元可抵用1張。

SOGO忠孝館7月29日限定販售，LAURA MERCIER摩登精華脣膏（正貨）+絲絨染霧脣筆（限定色），價值2300元、優惠價1200元，限量30組。（SOGO提供）

忠孝館B1至10F化妝品/男女服飾/鞋/童裝內衣/戶外/運動/大小家電/鍋具/寢具/藝品，單日累滿2萬元送1200元電子抵用券，滿5萬元送3000元電子抵用券；復興館持紙本三倍券獨家回饋，滿1萬元送200元SOGO商品券。

至於，父親節超夯的家電、寢飾類商品，忠孝和復興2館8F、9F消費滿額送SOGO商品券，滿3萬元送500元、滿10萬元送2000元、滿20萬元送5000元；累滿10萬元再加贈dyson、APPLE WATCH等好禮。

SOGO忠孝館PAUL&JOE 西洋菊保溼脣膏（正貨不含盒）+南法酒莊限量脣膏限定色118（正貨不含盒）或叢林小貓珠光脣膏限定色006（正貨不含盒），價值1300元、優惠價650元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO資深副總吳素吟表示，今年父親節遇上三倍券，又因疫情全民都留在國內消費振興經濟，今年堪稱是33年來最殺的父親節；黃晴雯看好美妝、家電3C、運動休閒、餐飲，會是強力吸券機。

另，由於上半年疫情嚴重，多數人戴口罩幾乎素顏，彩妝業績掉一半、整體掉20％，忠孝館身為「美妝天后宮」，加足力道，帶著品牌舉辦國際彩妝節衝業績，美妝區50個品牌有32個跟進，集合近百款彩妝，經典脣彩買1送1、千元有找；搭配紙本三倍券單筆滿3000元送1000元折價券，包含1F化妝品200元折價券3張+1F女鞋區200元折價券2張。Beauty Club會員憑SOGO APP HAPPY GO條碼（20084開頭）及1F化妝品當日消費2000元以上發票，指定彩妝限量4選1。