南韓知名饒舌女歌手JESSI，以渾厚的嗓音與直率的性格在一片清新的偶像團體中建立鮮明形象大受粉絲們愛戴。睽違3年即將在7/30推出第三張迷你專輯的JESSI，在IG上先行公開專輯形象照，火辣的造型吸引眾人的目光。

JESSI從小在美國長大，個性十分嗆辣海派，之前曾大方在節目上公開自己的臉及身材「全是假的」，還直言「韓國演藝圈有誰沒做？」，遭到酸民攻擊她也絲毫沒在客氣，直接以髒話飆罵對方，直爽的態度獲得ㄧ票網友支持，甚至連「性感妖精」李孝利也十分欣賞她，直接在節目中《玩什麼好呢》點名希望有機會組團合作，引起網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 下午 8:56 張貼

距離上張專輯已3年的她，終於在這幾日宣布即將在7/30發行全新專輯，並在網路上公開兩張形象照，只見她穿著狀色棒球外套扣子全開，露出同款運動內衣褲在內搭鑲了水晶的網褲，豐滿上圍與凹凸有致的身材現條呼之欲出，令網友看得臉紅心跳紛紛留言「姐姐太辣了」、「女王回來了」、「姐姐再度霸氣外露」。