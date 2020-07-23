有些女孩子自身條件很棒，但找對象的眼光卻很差，經常垃圾堆裡找男人。在選擇另一半時，一定要很謹慎，一次沒有擦亮雙眼的豪賭，就會換來一生的痛苦。 特別是這三個星座女，總是愛在垃圾堆裡找男人！

▍1.巨蟹座

巨蟹總是能在一堆男人中選到那個最渣的，然後把好男人都錯過了。不動心是火眼金睛，能看穿各種手段和心機，一動心就變成了有眼無珠，把弱點全部暴露給渣男。其實平時的巨蟹聰明理智又果斷，他有著自己的判斷能力，很有自信絕不會遇到渣男。但每次遇到渣男總是第一個撲上去，只知道付出、忍讓，最後搞得自己一敗塗地。

▍2.射手座

按理說射手貌似個情場高手，男朋友這種東西應該是他的「玩物」，可是誰也想不到，射手女是個渣男收割機，眼光差的可以，各種垃圾男人都體驗過。其實他不是沒腦子，更不是沒品味，而是抱著試試的心態，大不了和渣男一較高下。射手想不到的是，各種各樣的高段位渣男總能讓他毫無招架之力。

▍3.天秤座

天秤座有著滿分的智商，卻有著堪憂的眼光，自己那麼優秀的一個人的對像不是拐瓜就是劣棗。明明有更好的追求者，他卻選一個條件最差的，外人看著乾著急他自己卻樂在其中。天秤座顏值高、性格好、實力強，什麼樣的男人找不到？其實天秤就是典型的一副好牌，打了個稀爛，但是如果他自己真的喜歡別人說什麼也沒有用。

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