陶晶瑩今年50歲，身材仍然保持苗條，他曾分享過一個減肥法，不但讓朋友成功瘦下20公斤，而且還瘦得很健康！

陶晶瑩稱這個方式是「世界上最健康的減肥法」，不但可以吃得飽，而且又營養均衡！陶晶瑩曾詢問營養師為什麼一般人會一直不斷想吃東西？原來是因為進食沒有攝取到身體需要的營養素，才讓身體產生不必要的食慾。因此用對方法來攝取均衡的營養就能避免嘴饞，進而達到瘦身的目的。

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 5 日 上午 6:42 張貼

陶晶瑩推薦早餐、午餐、晚餐每一餐都使用四等份的餐盤，能將食物分成四格，有兩格要放綠色青菜，一格是澱粉，一格是蛋白質，蛋白質包含魚、肉、蛋、奶、豆類，毛豆和黃豆都是，然後搭一份水果，盡量以食物原形為主，不吃加工食品，三餐都這樣吃保證瘦！陶晶瑩曾推薦一個樂團的團長用這個方法來控制飲食，結果那個朋友照這個方法吃瘦了20公斤，原本80幾公斤，現在60幾公斤，不但吃得飽而且瘦的很健康！想要變瘦的人推薦可以試試看。