南韓38歲氣質女星孫藝真(孫藝珍)，近日接下新廣告在IG更新近況，先是曬出騎著摩托車的帥氣短片，緊接著PO出難得的自拍，意外秀出性感好身材吸引網友們的注意。

孫藝真近幾年以夯劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《愛的迫降》風靡全亞洲，更因此被海外投票網站評選為「2020全世界最美女星」的冠軍，人氣強壓當紅女團BLACK PINK成員Lisa及TWICE的子瑜，演技及美貌再度受到肯定。先前還傳出她將進軍好萊塢拍攝電影《Cross》與男星李善均、山姆·沃辛頓(Sam Worthington)同台飆戲令粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 Son Ye Jin 🇲🇨（@sonyejin_ind）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 4:41 張貼

另外，接下新廣告代言的她，不久前才在IG上PO出一身勁裝騎機車但不知如何發車的反差萌影片吸引網友關注，近日她又送上休息時的自拍影片，只見她穿著白色低胸洋裝搭配一頭波浪長髮散發女神氣息，但一撥髮好身材若隱若現，瞬間吸引百萬人觀賞按讚直呼「姐姐太美了」、「身材超好」。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 上午 1:13 張貼