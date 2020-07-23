7/29國際唇膏日即將到來，準備好買一支唇膏犒賞辛苦的自己了嗎？越辛苦當然就要買越多支來獎勵自己啦！以下詳細列出編輯精選推薦色，照著買絕不漏掉誰擦誰美的時髦唇色！

NARS絕對經典唇膏全系列72色，添加辣木籽精華油與百香果籽精華油，潤唇顯色，好駕馭到有個性，台日賣最好的就是「#TOLEDE玫瑰豆沙色」上班或約會都可以擦，是個百搭溫柔的唇色；另外還有一個隱藏版寶藏色「#OPULENT RED酒釀櫻桃紅色」，乍看好像難以駕馭的陷阱妹色，其實擦起來是超美超顯白的櫻桃紅！NARS歡慶國際唇膏日， 7/25至7/29限定期間內，至專櫃購買2支「NARS絕對經典唇膏」，即贈超佛心大禮！

NARS絕對經典唇膏必收推薦色。（圖／邱映慈攝影）

TOLEDE、OPULENT RED這兩色閉眼入絕不會後悔！（圖／邱映慈攝影）

心機彩妝於2020夏季推出全新限量彩妝，主打色以紅色系寶石不經意展現優雅性感，恣意流露絕美大人風格。「#RD602紅石榴」鑽炙熱卻又通透純凈，「#RD402酒紅玫瑰石」宛如玫瑰包裹紅酒般誘人，將寶石光輝融入肌膚，閃爍光芒躍上唇瓣，為日常增添大人系閃耀光彩！歡慶國際唇膏日，屈臣氏在7/29至7/31買一支心機唇膏就送兩顆心機美妝蛋，7/29至8/31不限通路購買指定心機彩妝滿NT2,500同樣可以獲得兩顆心機美妝蛋！

心機彩妝夏季全新限量唇膏手部試色；心機粉絲一定要把握屈臣氏的心機特惠，買唇膏就送兩顆美妝蛋超佛心！

MODEL示範色為星魅蜜光圈唇膏紅石榴鑽RD602、星魅誘光唇膏香檳晶石RD603，都是日常可以擦的百搭色。（圖／邱映慈攝影）

想到奢華唇彩，許多人會立刻想到肌膚之鑰，本次國際唇膏日肌膚之鑰也推出限定優惠活動，購買任一肌膚之鑰唇膏 ，就可以獲得一支訂製唇膏迷你版2g！想買肌膚之鑰唇膏絕對不能錯過他的「經典傳奇紅#103 Legend」能畫出高級感爆棚的經典紅唇，顯色不顯唇紋！