33歲名模王思平2月嫁給交往1年的牙醫老公李世偉，隨即宣布懷孕喜訊，可說是雙喜臨門。愛美的王思平不忘在臨盆之際，拍下一組孕婦寫真，她笑說：「忍了好久今天終於可以發了，這次的主題跟想法都是我自己喜歡的樣子，女神款跟孕婦也可以很帥氣照！」

照片中，王思平身穿一襲純白的長禮服，平口深V設計大露飽滿北半球，裙擺開到胸下，風一吹不僅秀出渾圓孕肚，白色三角褲和一雙修長美腿也見光，美得令人捨不得眨眼。

另一個造型，她想要營造出冷酷的氛圍，不僅搽上一抹紅唇，全身上下的服飾都是黑色，當她轉到側身，辣露一片美背和翹臀，如果不看肚子，很難聯想到這是一位孕媽咪的身材。

由於老公是圈外人，並不習慣接觸鏡頭，王思平特地感謝對方：「不喜歡拍照的李先森很努力的配合我的要求（因為他拍照都會有尷尬魂，所以只能請他看下看左看右他會比較自在點......），還表示朋友看到這組照片，都說她把老公打扮得像韓星，王思平自豪地說：「可以把不愛打扮只會唸書的牙醫系宅男改變成這樣，說明我這些年打滾時尚圈也沒有白學的！」