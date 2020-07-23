時尚女星趙薇日前受邀出席《加油!中國電影》節目，搶先穿搭預計於7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名系列T-shirt，俐落中長髮搭配簡約白色上衣更顯青春魅力，以黑白兩色線條搭配經典FENDI黃色LOGO標誌，加上象徵性的紅色心形圖案，勾勒出俏皮童趣的圖騰，巧妙設計也呈現年輕新世代藝術美學，更顯女神趙薇百變的穿衣風範！

FENDI X Mr. Doodle聯名系列 為FENDI 與倫敦藝術插畫家 Mr. Doodle 合作推出極為特殊的聯名系列。以獨特塗鴉繪畫風格著稱的 Mr. Doodle，運用手中的黑色麥克筆，在牆面、房間、家具、車輛、建築物和任何他能拿到的東西上，繪畫出獨一無二的大膽線條。

趙薇搶穿FENDI Mr. Doodle聯名新裝！展現女神俐落時尚魅力（圖／品牌提供）

2019年Mr. Doodle在 FENDI 羅馬總部 Palazzo della Civiltà Italiana 的屋頂上，用黑白兩色的彎曲線條和巨大的鏡面字母，拼寫出 FENDI、ROMA 及 FENDI 的雙 F「FF」主題圖案，並特別點綴亮眼的 FENDI 黃色，而FENDI 與 Mr. Doodle 的特殊合作關係，在今年有了更加緊密的合作，為慶祝七夕情人節即將推出跨全品類及性別的聯名系列。

趙薇搶穿FENDI Mr. Doodle聯名新裝！展現女神俐落時尚魅力（圖／品牌提供）

源源不絕的創意在 Mr. Doodle 的腦海中奔騰，他用手中的黑色麥克筆和塗鴉筆觸，以黑白兩色搭配點綴的 FENDI 經典標誌黃色，加上象徵性的紅色心形圖案，畫出 FENDI 和 FF 主題圖案，以及一個又一個人物圖案，並且把所有圖案串連起來，猶如躍然而生。