萬寶龍 (Montblanc）台北101店重新開幕，邀請炎亞綸擔任開幕嘉賓，才剛拿到三倍券的他搶先上門採購父親節禮物，挑了一款萬寶龍匠心系列皮夾，並印有父親名字縮寫「M.H.W.」，作為送給醫師父親的退休禮物，也挑了一款手拿包送自己，包上印有彩色流星，期許自己能像流星一般照亮黑夜。

炎亞綸出席萬寶龍101旗艦店改裝開幕，為醫師父親挑選皮夾並寫卡片，作為父親節禮物。（Montblanc提供）

炎亞綸笑說，父親是個念舊的人，一只皮夾用了二十年還不換，為此他特別挑選皮夾送父親，並利用店上的客製化服務在皮夾印上父親名字縮寫，再以萬寶龍鋼筆書寫卡片，表達對父親的感謝。

今年是炎亞綸的創新年，除了連續劇《路》廣受好評，也挑戰主持談話節目《36題愛上你》，更創業賣乾拌麵當老闆，為了學習理財，炎亞綸還投資美股，看盤到深夜四點才上床，事業多元發展的他睡眠嚴重不足，為此他特別重視時間管理，接下來打算買只萬寶龍手表，好讓自己忙得更有效率。

萬寶龍台北101店全新改裝後主打三大主題區，一進門是展售3C產品的「Tech Table」，陳列MB01全罩式智能耳機、Summit 2智能表和數位擴增筆記本；其次是「Ink Bar」，除了展售全系列鋼筆，還有9款筆尖、14種顏色墨水可供選擇，其中有三款墨水有香味，讓書寫更有趣；最後則是客製化服務「Personalization Wall」專區，可提供VIP 皮件壓印英文字母、12生肖和彩繪圖騰的客製化服務。

為了慶祝新店開幕，萬寶龍大文豪系列雨果限量筆即起登台，為了向法國大文豪雨果 (Victor Marie Hugo)致敬，書寫工具的設計靈感源自雨果的兩大鉅作《悲慘世界》和《鐘樓怪人》，如筆蓋與筆身的鏤空圖騰，取材自巴黎聖母院的花窗與哥德式建築，筆尖則鐫刻滴水嘴獸圖案，別具巧思與文化品味。

萬寶龍匠心系列小型後背包，2萬8500元。（Montblanc提供）

萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕表，25萬7700元。（Montblanc提供)

萬寶龍大師傑作精選系列6卡皮夾，1萬1500元。（Montblanc提供）

萬寶龍大文豪系列維克多雨果限量款1831鋼筆，14萬900元。（Montblanc提供）