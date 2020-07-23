RMK浮世今時眼采盤，2100元。（llustration c 2020 Sofiia Strekanova a.k.a. Soia）

RMK江戶茜透光脣蜜5.2g，1050元。（RMK提供）

植村秀無極限光澤水粉底35ml，1750元。（植村秀提供）

9：PAUL ＆ JOE肉桂奶茶、巴黎花神脣膏盒。（PAUL ＆ JOE提供）

Celvoke玩色立體光感修容盤，1250元（限定款）。（Celvoke提供）

SUQQU晶采立體眼彩盤 ＃133，2600元。（SUQQU提供）

日系彩妝搶攻秋冬美妝齊推新品搶市，PAUL ＆ JOE秋季新品帶來巴黎女孩的甜美色調，頂級日系彩妝SUQQU秋冬系列以日本傳統和服腰帶上、髮簪上的「蜻蛉玉」，也就是琉璃珠作為色彩設計靈感，打造畫龍點睛的妝感，天然系彩妝Celvoke則以以日、月、光、影等作為對比色彩發想。

RMK秋冬彩妝系列攜手藝術家Soia，以日本江戶時代的浮世繪靈感，從主視覺開始就捨去過往的真人形像照，改以電腦合成展現數位之美，紅色系的包裝，加上繽紛色調，透過平面插畫加上命名， 為本季秋冬色彩更添古典之美。

植村秀熱賣底妝，再添姐妹款商品「無極限光澤水粉底」，主打質感光澤光澤，搭配「55打亮海綿」刷具，搭配使用妝感更服貼自然，業者表示，過去底妝系列受到25歲到35歲的消費者青睞，這款新品不只年輕世代可以使用，也很適合熟齡跟偏乾的肌膚使用，使用範圍會建議刷到脖子部位，修飾色差，讓整體氣色更佳。

SUQQU最夯的眼影盤，秋冬也不缺席，「晶采立體眼彩盤」以亮燦的銅色搭配水晶紫色調， 再疊擦如金箔般璀璨光感的燦爛金色， 讓眼彩展現深邃美感，「晶采淨妍6色頰彩盤」更是今年重頭戲，包括提升明亮度的頰彩4色，還有增添光澤度，能調節其他色彩效果的打亮2色。 「晶采極艷亮彩棒」能作為頰彩的打底、打亮或是眼彩的打底、疊擦在眼粧上的使用， 呈現清透增添晶瑩亮澤，也能用在鎖骨上，展現性感心機。

Celvoke秋冬玩色光癮系列新品透過色彩堆疊、輝映，融合成一體之美，綻放出本質的色彩與光芒，這次也推出兩款全新產品「玩色訂製絲霧脣膏」、「玩色深邃眼線液Ｍ」，並針對經典品「玩色深邃眼影盤」、「玩色立體光感修容盤」發表新色。