LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精100ml，4100元。（鋒恩香水提供）

DOLCE＆GABBANA Light Blue淺藍女性淡香水100ml，3300元。（DOLCE＆GABBANA提供）

diptyque香氛手環，2850元。（diptyque提供）

diptyque香氛別針，4350元。（diptyque提供）

花漾迪奧香體蜜粉情境照，16g，1850元。（迪奧提供）

Salvatore Ferragamo伊人黎貝拉女性淡香精 20ml，1600元。（Salvatore？Ferragamo提供）

香水穿戴時尚，成為服裝選擇外的私密穿搭，各大香氛業者也在不同季節、節慶推出新品，根據調查，大學生最喜愛的香氛有7成是清新香調，花香與花果調是女性首選，而男性則以木質調為主，許多人在大學擁有第一瓶香水，開啟香氛之路。

精品香氛CHOPARD蕭邦承襲160年珠寶工藝，將其運用於香氛設計，蕭邦不只是紅毯上對耀眼的珠寶，品牌為紅毯打造的香氛「愛在蕭邦淡香精」，將蕭邦家族耀眼的紅毯魅力注入於香水之中，採用天然香水成分，從瓶蓋到豪華的香水瓶身，都選用環保和節能工廠生產的可回收玻璃，在傳遞奢華品味的同時也注重地球的永續，這次的瓶身以「心」型打造，靈感來自品牌高級珠寶，傳遞奢華與優雅的品味，也成為最佳入門精品。

頂級香氛diptyque翻轉香氛印象，發表香氛手環、香氛別針、經典淡香水旅行裝，將傳統香氛變得更隨身，宛若時尚配件。Salvatore Ferragamo也將香氛變得迷你，推出新品「迷你伊人系列」20ml，不只好攜帶，也更好入手 。