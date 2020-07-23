今年最不可思議的美妝新鮮事，最具態度代表的國際韓流彩妝品牌too cool for school也被貓咪收服啦！今年盛夏首度跨界合作，和超可愛的法國貓「如意 RuRu」，推出超可愛的聯名美妝，貓奴們必須手刀收藏一波！

生於法國 1660 年的神祕貓「如意 RuRu」，飄洋過海來到了大清皇朝，在格格懷裡享盡各種寵愛與榮華富貴，一次意外墜入未知國度，時空穿越來到 21 世紀的台北！如意 RuRu 擁有鮮明的獨特個性且優雅傲嬌，特殊貓色與豹紋花紋令人印象深刻，似豹似貓的外觀卻不在意他人異樣眼光，她的話語充分展現無所謂的態度以及對事物的厭世傲慢，正是現代人想展現卻不隨意表現出來的生活態度，同時

滿足人們期待突破一成不變生活的想法，做自己、又兼具特立獨行，與 too cool for school 精神一致，現在就跟著如意RuRu一同掀起粉紅旋風吧！

本次聯名商品包含唇彩、頰彩和品牌經典商品洗臉慕斯。柔滑輕柔飄飄的美術課雲朵唇釉#2 迷濛珊瑚、#3蓬鬆玫瑰雙色組，獨特的輕盈配方，解決霧面唇釉乾澀易脫皮的問題，重複疊擦也不會有厚重感，一抹微笑艷色四方。

美術課雲朵唇釉#2迷濛珊瑚、#3蓬鬆玫瑰雙色組。（圖／品牌提供）

頰彩部分推出軟綿綿的格子果凍腮紅，「#3蜜桃、#6玫瑰」雙色組，質地觸感如同貓掌肉團，看似扎實其實質地鬆軟滑順，內含水果精華與抗氧化成份，不卡妝不褪色，輕點一下宛如牡丹盛開。

格子果凍腮紅#3蜜桃、#6玫瑰雙色組。（圖／品牌提供）

另外還有too cool for school賣到翻的經典商品「洗臉慕斯」也推出限量聯名版，彈力扎實泡泡，無需過度摩擦，髒汙、多餘油脂、老廢角質輕鬆洗淨，限定紅雞蛋精華萃取配方，特調粉紅慕斯超討喜可愛。