大陸網紅「李同學」在小紅書上擁有56萬粉絲，近日他分享了自己瘦身秘訣，短短的一個月內他就瘦了6公斤！身高170公分的他最胖的時候曾經達53.5公斤，現在是47.5公斤，他分享自己屬於水腫體質，而且原本就不怎麼胖的身體要再減其實有點難度，因此他的方法特別適合本來不胖又想要小幅度瘦身的人。

▍1.減少食量的秘訣

大家都知道想減重「7成靠吃」，但原本大食量的人怎麼讓自己變小鳥胃？李同學會在飯前半小時喝500ml溫水再吃飯，增加飽足感後就自然吃得比較少。他提醒一定不能完全不吃東西的節食，只要烹調時把普通油換成植物油，並且少吃含糖食物，其他都可以正常吃，把自己正常的飯量減到三分之一，每餐吃到不會餓就停止，就能漸漸減少食量。

▍2.減肥不痛苦的秘訣

李同學會列出自己最離不開的食物，比如他離不開火鍋、雞蛋、咖啡、螺螄粉，離不開的食物就正常吃，其它想吃但又不是特別喜歡的食物一律不吃！但是要注意控制量，李同學吃螺螄粉會吃完整整一包，連湯都喝完，現在可能半包就飽了。李同學覺得減肥期間吃不到自己愛吃的東西會憂鬱，所以希望減肥期間是快樂的而不是痛苦的。

李同學覺得減肥過程快樂才能持續。（圖／小紅書@李同學）

▍2.習慣了小食量再運動

身體習慣了每天吃的量之後，再去適當的運動，一開始運動可能會適得其反，讓身體感覺更餓，就很難控制食量。李同學每天睡前會做瑜伽，和一些局部鍛鍊的動作。

▍3.營養均衡、飲水量充足

除了吃的少和運動，李同學提醒每天要多喝水，這樣有助於代謝，瘦的更快，一般建議減肥中的人飲水量可以到2500CC，飲食可多吃蔬菜、水果、蛋白質、粗糧，調味盡量少油、少糖、少鹽。

▍4.對付停滯期的方法

許多人減肥會遇到停滯期，好幾天瘦不下去反而變重，李同學提醒這不用著急，那幾天可以嘗試輕斷食，不是完全不吃，而是少吃固體食物，多喝水清清腸，也可以喝青汁，前提是多喝水，盡量在白天把當天的飲水量喝夠，晚上喝容易隔天水腫。

最後李同學分享，減肥很容易，難的是一直維持。正常吃飯、營養均衡、適當運動，不僅會變瘦，還有助於健康，希望大家能明白這個道理，一定要愛護自己的身體，保護好自己的胃，才是長久之計！