有的人在生活中看起來，恬美文靜一副斯斯文文的樣子。給人的感覺是人畜無害的樣子，不過一旦惹急了，他們會爆出會驚人的戰鬥力，一時間判若兩人。在十二星座中，就有這麼五大星座吵架從不輸，他們個個身懷絕技，能言善辯，他們會用最漂亮的詞語，把你諷刺得淋漓盡致。他們罵人不帶一個髒字，卻罵得你懷疑人生。

▍1.處女座（8.23-9.22）

處女座的人本身就是對己對人都是要求嚴格的人，講直一點就是吹毛求疵斤斤計較之人。這樣的人在吵架的時候更是把這種特質發揮的淋漓盡致，他們不知婉轉為何物，吵起架來架勢可不一般，刀子嘴把把用在刀刃上，還句句戳心，直抵你的痛處，讓你毫無招架​​之力。

處女座雖然看上去一副很淡漠的樣子，但是如果你和他產生了矛盾，那麼他就會向你展示他驚人的嘴上功夫了，特別是在和你說狠話的時候，那架勢好像要滅了你全家一樣，如果你感受不到這一點，可能是因為你還沒有和他產生真正的矛盾，一旦你跟處女座的人吵了起來，

那麼你就能感覺到他身上那股六親不認的氣勢，其實處女座的人本身口才就很好，如果有一天你不幸得罪的處女座，他們讓你輸得心服口服。所以能和處女座和和氣氣的交談，盡量就不要和他起爭執，不然，到最後吃虧的非常有可能是你。其實他們可能也只是實話實說，只不過，在氣頭上便毫無顧忌，所以，我們還是能不招惹就不招惹處女座吧。

▍2.雙子座（5.21-6.21）

雙子座的人當辯手無疑是最合適的了，他們巧舌如簧，頭腦靈活，和雙子爭辯當真是找不痛快。一旦和雙子吵起來，如果不認輸，怕是要吵到三天三夜都沒完沒了。

他們可是最得理不饒人的星座了，不僅句句誅心還滔滔不絕，不把你吵到體無完膚都體現不了自己的攻擊力。多數時候，我們還是不要自己上門找虐，面對雙子這樣強力的宛如機關槍般的吵架選手，一旦有吵架的苗頭還是自己趕緊掐滅的好。

▍3.水瓶座（1.20-2.18）

水瓶座的人要不就不與人爭執，要不就是和你一頓好吵。沒有惹到他們的時候，他們便是一副與世無爭的公子模樣，一旦髒水潑到他們身上了，戰鬥力便滿值。

但他們厲害之處在於，對於不同的人有不同的吵架方式，對於熟人，他們慣用冷戰冷暴力的手段，等著你自己認錯，要不就這麼著吧；而對於不熟的人，他們就不會留情面了，是什麼就說什麼，管你天王老子，罵你的就是你。所以，如果是和水瓶座很熟的朋友，有吵架的跡象千萬記得要先認錯了，把冷戰扼殺在搖籃裡。

▍4.雙子座（5.21-6.21）

雙子座的人非常的聰慧，他們十分知道如何讓別人愉悅，如果他想要取得一個人的歡心，那麼他一定會想盡法子逗對方開心，同樣的道理，如果你得罪了雙子座，那麼你真的要做好被罵的準備，在吵架的時候也是這樣，如果你和雙子座發生了矛盾，並且爭吵了起來，那麼你非常有可能吃虧，雙子座，從來都不會害怕別人跟他吵架，即使是在理虧的情況下，他也能夠非常順利的把對方說到啞口無言，所以雙子座的嘴上功夫真的是很強，無論是狡辯還是娓娓道來，他們都能夠發揮的很好。

▍5.金牛座（5.21-6.21）

金牛座的人其實嘴上功夫也很厲害，有的時候他們不佔任何的道理，但是，他們用自己身上強勢的氣勢，就能夠讓你感覺無法反駁，反正不管你說什麼，他們總是有辦法給你嗆回去。不過應該慶幸的是金牛座即使在氣急敗壞的時候，也不是不講道理的，所以，雖然他們嘴上功夫非常的厲害，但是如果不是非常生氣的情況下，還是可以和他說的通道理的，如果你真的惹怒了金牛座，那麼他們一定能夠把你說到哭。

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