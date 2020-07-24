許多乾肌或混合偏乾肌到了夏天就不知道該怎麼選粉底，使用持久型粉底太乾、使用滋潤型粉底出門10分鐘內就融妝！植村秀繼去年大熱賣的無極限小方瓶後，今年夏天推出姊妹品「光澤小方瓶」，兼顧保溼、光澤感、持久度，乾肌或混合肌在夏天也能擁有天生美肌妝感！

延續2019年植村秀「無極限超時輕粉底」最持久、最遮瑕、會呼吸的強大實力，2020年8月，植村秀再度以最新粉體科技融合日式頂級保濕配方，重磅推出肌膚專屬的全新「光澤小方瓶」無極限光澤水粉底，無可比擬的質感光澤，肌膚一整天持久發光、水潤服貼，宛如天生好皮膚！

去年大熱賣的霧面小方瓶無極限超時輕粉底是屬於比較控油的持久型底妝，今年新推出的「光澤小方瓶」無極限光澤水粉底則是屬於保溼型的持久底妝。（圖／邱映慈攝影）

「光澤小方瓶」讓打底後的肌膚無須刻意用光感蜜粉或光感油進行「後製」，即可煥發夢寐以求的天生好皮膚光感，獨創配方中特別運用了日本「白雪姬」牡丹、日本頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，完美做到上妝同步水嫩保養肌膚，令肌膚長時間透出質感光澤不暗沉，更能長效持妝、一整天不脫妝不糊妝，為鍾愛光澤及保濕底妝的女性，打造彷若天生就如此動人的透亮好氣色。

全新「光澤小方瓶」可打造彷若天生就如此動人的透亮好氣色。（圖／邱映慈攝影）

植村秀研發出最新粉體配方，獨特細小的粉體分子結構能讓粉體延展性更高，並均勻地服貼於每一寸肌膚紋理，無懼任何動態表情紋，完美上妝，全天候持久零卡粉，讓底妝煥發最持久的細膩質感光澤。日本有機米萃取是植村秀粉底的明星經典成分，歸功於其獨特抗氧化效果，並且可幫助維持肌膚油水平衡，使粉底長時間不脫妝，並且維持一整天明亮不暗沉，從白天到夜晚，妝容持續亮到無極限。

植村秀新品「#55打亮海綿」是搭配光澤型粉底的彩妝工具，使用時像蓋印章般將粉底輕拍全臉，即可完成服貼又有光澤的底妝效果。（圖／邱映慈攝影）

本次植村秀不但推出新款粉底，還一併推出搭配起來好好用的「#55打亮海綿」，這款海綿和植村秀經典熱賣的「#55零刷痕粉底刷」形狀幾乎一模一樣，看起來簡直就是55刷的海綿版，特別適合來打造光澤型底妝，使用時先將粉底由臉部中央向外輕柔點開，再以「#55打亮海綿」像蓋印章般拍開於全臉，即可打造光澤滿溢的超服貼完美裸妝。「#55海綿」使用一段時間後，只需拆下海綿部分清洗就能重複使用，而且替換海綿竟然只要NT450的佛心價，快到櫃上試試看這塊超值海綿的美麗妝感吧！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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