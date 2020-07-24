許多乾肌或混合偏乾肌到了夏天就不知道該怎麼選粉底，使用持久型粉底太乾、使用滋潤型粉底出門10分鐘內就融妝！植村秀繼去年大熱賣的無極限小方瓶後，今年夏天推出姊妹品「光澤小方瓶」，兼顧保溼、光澤感、持久度，乾肌或混合肌在夏天也能擁有天生美肌妝感！
延續2019年植村秀「無極限超時輕粉底」最持久、最遮瑕、會呼吸的強大實力，2020年8月，植村秀再度以最新粉體科技融合日式頂級保濕配方，重磅推出肌膚專屬的全新「光澤小方瓶」無極限光澤水粉底，無可比擬的質感光澤，肌膚一整天持久發光、水潤服貼，宛如天生好皮膚！
「光澤小方瓶」讓打底後的肌膚無須刻意用光感蜜粉或光感油進行「後製」，即可煥發夢寐以求的天生好皮膚光感，獨創配方中特別運用了日本「白雪姬」牡丹、日本頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，完美做到上妝同步水嫩保養肌膚，令肌膚長時間透出質感光澤不暗沉，更能長效持妝、一整天不脫妝不糊妝，為鍾愛光澤及保濕底妝的女性，打造彷若天生就如此動人的透亮好氣色。
植村秀研發出最新粉體配方，獨特細小的粉體分子結構能讓粉體延展性更高，並均勻地服貼於每一寸肌膚紋理，無懼任何動態表情紋，完美上妝，全天候持久零卡粉，讓底妝煥發最持久的細膩質感光澤。日本有機米萃取是植村秀粉底的明星經典成分，歸功於其獨特抗氧化效果，並且可幫助維持肌膚油水平衡，使粉底長時間不脫妝，並且維持一整天明亮不暗沉，從白天到夜晚，妝容持續亮到無極限。
本次植村秀不但推出新款粉底，還一併推出搭配起來好好用的「#55打亮海綿」，這款海綿和植村秀經典熱賣的「#55零刷痕粉底刷」形狀幾乎一模一樣，看起來簡直就是55刷的海綿版，特別適合來打造光澤型底妝，使用時先將粉底由臉部中央向外輕柔點開，再以「#55打亮海綿」像蓋印章般拍開於全臉，即可打造光澤滿溢的超服貼完美裸妝。「#55海綿」使用一段時間後，只需拆下海綿部分清洗就能重複使用，而且替換海綿竟然只要NT450的佛心價，快到櫃上試試看這塊超值海綿的美麗妝感吧！
▍活動
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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/8/6
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