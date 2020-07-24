台灣手遊市場日益成長，據數據顯示，今年首季台灣手遊玩家的課金金額就已經上看5.16億美元，比去年同期成長了20%之多，下載量也成長了18.2%，可見台灣玩家在手遊的投入上，不僅是熱情，而是連錢包也願意砸上去，因此不少廠商都看準此塊商機，今年除了華碩再度推出電競手機ROG Phone 3以外，就連Lenovo也看準5G正式來臨的優勢下，趁勢推出了品牌首款的電競手機Legion Phone Duel。

華碩ROG Phone 3推出了全新一系列全方位專屬擴充配件，包括ROG Kunai 3 Gamepad、ROG Clip、ROG TwinView Dock 3及ROG Lighting Armor Case。（華碩提供）

全新的ROG Phone 3及Legion Phone Duel同樣以高通驍龍的865 Plus處理器，而螢幕上華碩採6.59吋的AMOLED螢幕，Lenovo則因著升降的前置鏡頭，因此螢幕為稍微大一點的6.65吋AMOLED螢幕，同樣為144Hz更新率，不過最大的差異可是玩家最注重的散熱系統，後者利用了雙液冷和銅管提升散熱效果的先進做法，將2顆2500mAh電池移到兩端的手持位置，在機身上也加上防手滑的AG塗層，讓手機本身更好握，也不需擔心過熱問題。

Lenovo Legion Phone Duel共推出赤焰戰甲及炫藍冰刃 2色。（Lenovo提供）

華碩ROG Phone 3預計將於31日正式上市，即日起開放預購，舊ROG用戶將另享優惠；定價2萬9990元起。（華碩提供）

而既然因著為玩家而設的電競手機，兩者當然也考慮了相當多的細節，像華碩就擁有側面充電孔、6000mAh大容量電池、可作L1、R1按鍵的新一代AirTrigger 3等設計，延續過去的優點，以及再度升級X Mode效能最佳化軟體，可提供更高顯示器更新率、強化觸控靈敏度和快速的網路連線等功能，但卻佛心的定價為2萬9990元起，可是相當有競爭力的價格。

Lenovo Legion Phone Duel採用升降2000萬像素前置相機鏡頭，可進行遊戲直播，更內建去背、修飾濾鏡等功能。（Lenovo提供）

華碩ROG TwinView Dock 3可延伸手機顯示螢幕面積，呈現真144 Hz雙螢幕遊戲視界。（華碩提供）

至於全新的Legion Phone Duel則因分開的電池，將會以2條充電線在機身側旁作90W疾速快充，只需10分鐘即能充到50%的電量、30分鐘即可充滿以外，更擁有Lenovo Legion Assistant助理功能，除了同樣有超音波識別方式作L1、R1按鈕，還內建的陀螺儀感測器，只要移動手機即可轉換視覺，加上其升降鏡頭能夠進行直播功能，內建去背、灑鏡等功能，想當直播主的玩家就更輕鬆，但目前上市日期與價格仍未公布，玩家仍要耐心等到今年年底才能入手。