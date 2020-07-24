韓系底妝最重要的關鍵字，就是透過妝前保養、搭配彷彿沒化妝的自然裸透妝感，呈現如同素顏般的肌膚質感，是韓國今年以來最紅的彩妝趨勢之一、更是女孩們追求的妝感！

因應女孩們對透亮自然底妝的熱愛，AHC推出全新底妝產品，連韓國演藝圈「最美素顏」吳漣序，在不上全妝時都愛用！吳漣序想要化點提昇氣色感的自然底妝時，就會使用AHC美拍霜，這款霜在韓國一推出即狂掃許多美妝獎項，台灣代購市場更是直接掀起一陣風潮，除了美拍霜本身打造的妝感兼具光澤和自然感，夢幻玫瑰金的美麗瓶身也讓人看了就想閉眼入！

AHC美拍霜單擦可以提亮膚色、增加肌膚光澤感。（圖／邱映慈攝影）

本系列包含美拍霜、美拍氣墊兩個產品，真的是一抹美拍，輕鬆完成韓系自然裸妝。小凱老師也分享：「這系列很優秀！可以捕捉柔和的粉嫩光澤，提升水潤感，強化粉嫩度，為肌膚增添自然質感，而且修飾於無形，使用後很低的存在感，卻有很高的修飾度，功效媲美底妝同時也可加乘底妝功效，單獨使用或是與原有底妝搭配，讓底妝更升級！」

小凱老師示範使用美拍霜、美拍氣墊，美拍霜被小凱老師比喻為「妝前調節膚色的特效濾鏡」。（圖／品牌提供）

美拍氣墊也是小凱老師近期想要增加臉部立體感時愛用的打亮神器，只要在眉尾至顴骨的C字區域輕拍美拍氣墊，就能打造自然的粉嫩光澤，讓肌膚質感再升級。小凱老師分享，美拍氣墊用後膚觸很澎潤、純淨，色調則是帶冷一點的基調，與蜜桃粉tone相比，更能讓亞洲女生不喜歡的暗沉中和掉，呈現粉嫩櫻花色感！

美拍氣墊很適合做局部打亮，小凱老師推薦用在眼尾C字提亮。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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