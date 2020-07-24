瑞典超模艾爾莎·霍斯克（Elsa Hosk），以魔鬼身材配上177CM身高走紅，個性直爽不做作的她，日常熱愛在IG上分享真實生活，親民風格頗受網友喜愛。她近日和專業的攝影團隊一起進行拍攝，在一系列寫真中曝光豐滿胸型，令人看了血脈噴張。

31歲的 Elsa Hosk 以一張充滿靈氣的時尚臉稱霸超模圈，就連私服穿搭都是眾人關注的焦點，近日她曝光與Harper's BAZAAR與anemone works攝影團隊合作的寫真，更公開自己喜歡的獨立設計師，她先是換上深V洋裝秀出渾圓半球，接著更換上個性皮衣，沒想到裡面竟沒穿，整雙美腿連腿根都大方秀，讓人全被她的好身材驚豔。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 下午 1:45 張貼

這已經不是 Elsa Hosk 第一次解放好身材，堪稱「紅毯話題製造機」的她不僅顏值高，身材更是勻稱到穿什麼都合理，全系列美照也引起網友接連讚嘆：「馬甲線太狂」、「超級女神」、「太有魅力了吧」等。