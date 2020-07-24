全球爆發疫情，商展全數停擺，表壇兩大年度盛事巴塞爾表展（ BASELWORLD）、Watches & Wonders被迫取消，各家鐘表品牌改以直播、線上發表會的方式發表年度新表，還砸大錢請網紅、社群平台推播，無奈宣傳效果似乎很有限。最近傳出Watches & Wonders將移師上海舉辦實體表展，BASELWORLD也將更名為「HourUniverse」於明年4月以全新形象面世，由寶格麗（BVLGARI）等17個品牌合辦的「Geneva Watch Days」表展也將於8月26日在日內瓦登場，證明實體表展仍有不可取代的優勢。

今年新冠肺炎疫情重創表壇，根據瑞士製表聯盟的統計，瑞士鐘表上半年的銷售量下滑35.7%，其中Swatch集團和Richemont集團的銷售業績更以兩位數字下滑，Watches & Wonders今年四月透過官網數位平台發表年度新品，多位總裁還親自下海主持主播秀，但卯盡全力能無法抵擋頹勢，唯獨中國市場進口腕表的數量逆勢上揚了47.1%，這也讓Watches & Wonders決定重返實體表展，於9月9日起至13日於移師上海西岸藝術中心舉辦表展。

Watches & Wonders率領旗下17個鐘表品牌將在9月首度移師上海舉辦表展。（Watches & Wonders提供）

參加Watches & Wonders上海表展的品牌包括卡地亞（Cartier）、沛納海（Panerai）、伯爵（Piaget）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）朗格（A. Lange & Sohne）、名士表（Baume & Mercier）、萬國表（IWC ）、帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）等，共17個品牌。

表展龍頭「BASELWORLD」在各家腕表品牌集體退出之後，痛定思動決定全面改新，成立一個跨越珠寶、腕表、網購和二手商品的平台，不但更名為「HourUniverse」，並放下身段主動配合Watches & Wonders明年4月的檔期，讓全球表商、媒體和消費者只需飛一次瑞士就能看到兩個表展。

寶格麗是BASELWORLD的主力品牌之一，今年退出BASELWORLD後，將在八月參加日內瓦「Geneva Watch Days」表展。（BVLGARI提供）

至於即將在八月於日內瓦登場的「Geneva Watch Days」表展，可說是表界團結力抗不景氣之下的產物，參加品牌包括LVMH集團的寶格麗、開雲集團（Kering Group）的Ulysse Nardin和Girard-Perregaux等，大家盡釋前嫌團結起來合辦表展，別具象徵意義。