MOSCHINO 2021春夏男裝系列，致力於擔綱「樂趣時尚」代言人，與早春女裝相呼應，充滿趣味性的時尚理念依舊貫徹其中。這一系列無論是從配色或是印花的設計上，都帶著快樂的氛圍，Jeremy Scott融入豐富的現代幾何形狀與高飽和色彩，明亮的配色，如銀河般奇幻的印花，都是對所有人的快樂致敬，喚醒每個人的樂觀細胞。

「Ettore Sottsass」為Jeremy Scott熱愛的義大利建築設計師，Ettore Sottsass 其團隊命名靈感來源自於Bob Dylan所演唱的歌詞，Jeremy Scott以此為本季男裝發想的起點。Jeremy Scott深受Ettore Sottsass別樹一幟的設計方式所影響，將現代幾何美感的元素運用到MOSCHINO春夏男裝系列中。

MOSCHINO 2021春夏男裝系列 擔綱「樂趣時尚」代言人（圖／品牌提供）

擁有強烈對比的色彩，充滿普普風搶眼誇張的線條。幻想著宇宙逃亡計畫，穿梭於行星間的路線，巧妙地與復古圓點、簡潔線條碰撞。大膽拼接黃色、紫色與珊瑚紅色毛巾布的開襟外套，理直氣壯地訴說：我一點都不無聊。正如同Jeremy Scott在系列中不斷想要傳遞的訊息：幽默、歡樂、色彩和趣味，本季男裝同樣是充滿趣味同時賦予全新視覺驚喜體驗。