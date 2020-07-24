日本超人氣炸豬排專門店「MAiSEN邁泉豬排」，承襲日本道地製作工法，強調以「筷子也能夾斷的柔軟豬排」而聞名，夏季新菜特別集結了邁泉招牌一口腰內豬排、爽脆Q彈的大尾炸草蝦以及日本同步販售的毛豆可樂餅組合而成，海陸饗宴一次到位超滿足。

本季夏日新菜「夏日海陸三拼套餐」，一次可品嘗邁泉招牌腰內豬排與新鮮脆口的大草蝦，以及日本邁泉同步上市的毛豆可樂餅，白飯、味噌湯、高麗菜絲無限量供應，隨餐還有附贈消暑開胃小菜與清爽甜點，對於有選擇困難的吃貨來說，肯定是一個絕佳的選擇！

（圖／品牌提供）

此外，倍受矚目的振興三倍券，捷利餐飲集團特別發出2萬本振興消費護照，只要在集團旗下任一品牌消費滿400元，即可獲得現省高達1萬元的振興優惠，回饋比率將近25倍，是目前市面上餐飲業者中回饋最高的優惠，同時為迎接即將到來的父親節檔期，邁泉豬排推出超值加購優惠，只要加價88元就可以大啖口感鮮嫩、油脂豐厚的鹽烤鮭魚，加價188元還可選擇經典豬排雙拼主菜，這個夏天來邁泉吃飯最划算。