現今社會除了女性會注重儀容以外，其實不少男性都會開始整理打扮自己，像Panasonic一直以來在台就推出了不少女仕用的美容家電，但近年男性對於美容的意識已有32%的大幅提升，當中更有61%是為了清潔乾淨、美觀時尚而作修容美體的自我管理，因此今年就看準男性美容商機，特別再深入進軍台灣的男性美容市場，務求搶占日、台的男女性第一美容家電領導品牌，一口氣推出了男仕美體器、髮型造型器及多功能修容器等多項產品，希望能夠一次滿足所有男性的美容需求。

Panasonic今年首次引進台灣的全新男仕美體器ER-GK71，一改亞洲社會男仕美容的習慣，搭載了獨特的V型刀頭設計，敏感或較私密的部位毛髮也能輕鬆處理；Panasonic Beauty 形象大使羅承軒體驗全新男性美容商品。（Panasonic提供）

Panasonic過往只有主攻電鬍刀及鼻毛刀市場，今年就首次引進台灣的全新男仕美體器ER-GK71，一改亞洲社會男仕美容的習慣，因為在日本男性整理體毛的風潮已流行了好一陣子，而這股趨勢也慢慢來到了台灣，修理毛髮已經是不少時尚型男都會重視的儀態之一，而此美體器搭載了獨特的V型刀頭設計，能夠更貼合身體的V型部位，就算是敏感或較私密的部位毛髮也能輕鬆處理，加上擁有IPX 7的高效防水功能，在洗澡時也能使用，可是集方便與實用於一機的設計。

Panasonic全新推出的男仕美體器ER-GK71，2590元，預計8月上市。（Panasonic提供）

而大部分男仕最注重的美容部分，大多都為個人的髮型造型，因此Panasonic此次也推出了全新髮型造型器ER-GC52，也是品牌首個家用的髮型造型器，了解到男生的頭髮生長速度較快，其除了具備19段長度的調整控制旋鈕，更有2種刀頭長度配件，同時也搭載了IPX 7的高效防水功能，全機身可水洗，方便整理完頭髮後的清理，就算在家中也能輕鬆為自己整理修剪髮型。

Panasonic全新推出的髮型造型器ER-GC52，1990元，預計8月上市。（Panasonic提供）

最後當然連臉上的毛髮也需要好好處理，Panasonic的多功能修容器ER-GN51就能修剃臉上平常常忽略需整理的細小毛髮，像是眉毛、鼻毛、小鬍渣等，其配有雙刀刃設計及強力氣旋功能，能夠快速整理毛髮以外，也能輕鬆吸入掉落的毛屑，而且同樣也搭配了IPX 7的高效防水功能，全機身可清洗，每次使用完畢沖水整理更衛生。