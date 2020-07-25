以下三個星座無論是智商或情商都很高，許多人會以為他心機會很重，其實正好相反，他反而懶得和小人爭鬥！

▍1.天秤座

天秤座的雙商不是一般的高，這是十二星座達成的共識，很多人都會先入為主地天秤是個「心機婊」星座，其實天秤的心機是無害的，只是為了保護自己而豎起的一道圍牆罷了。

他雖然善於為自己做打算，但心地善良的他絕不會做損人利己的事。在天秤看來，即便對你不滿，也是光明正大地跟你對決，畢竟憑他的能力正面取勝也so easy，沒必要做那些惹人詬病的小人行為。

▍2. 處女座

論雙商之高和心機之深處女座一定榜上有名，對於身邊的人和事他總是看地很透徹，只不過為人低調不願意表現出來而已。他可以淡定地看著你撒謊，卻又不屑於戳穿你，笑嘻嘻地看你繼續表演。

你以為你把他騙了，其實你才是最傻的那個。處女座天生挑剔，生活中有太多讓他不滿意的事了，他只是看透不說透，默默地包容著人和人之間的差異，利用自己的智慧來解決矛盾。

▍3.水瓶座

水瓶的雙商絕對夠硬，只要他願意，就能和身邊所有人都打好關係，哪怕去到完全陌生的環境，也能迅速融入其中，並獲得周圍人的認可。

水瓶真的不好惹，如果你不知死活地得罪了他，那你勢必會見識到他狠辣的一面，想跟他玩心機，一定會落得賠了夫人又折兵的下場。但幸運的是，佛系水瓶討厭勾心鬥角，有那閒工夫還不如出去喝酒玩樂呢！

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