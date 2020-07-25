肌膚之鑰奢華訂製釉光脣菁萃 ＃103，1600元。（肌膚之鑰提供）
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資生堂國際櫃激蜜光脣膏112 虎百合，1000元。（資生堂提供）
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NARS絕對經典唇膏 Inappropriate Red (奢華霧面) 3.5g，950元。（NARS提供）
NARS絕對經典唇膏 Inappropriate Red (奢華霧面) 3.5g，950元。（NARS提供）
Bobbi Brown迷戀輕吻脣露。（Bobbi Brown提供）
Bobbi Brown迷戀輕吻脣露。（Bobbi Brown提供）
Bobbi Brown金緻水光脣膏主視覺。（Bobbi Brown提供）
Bobbi Brown金緻水光脣膏主視覺。（Bobbi Brown提供）
M·A·C國際脣膏日滿千贈色誘翹脣釉。（M·A·C提供）
M·A·C國際脣膏日滿千贈色誘翹脣釉。（M·A·C提供）

歡慶29日國際脣膏日，各大美妝業者彙整品牌夯賣、經典色號祭優惠，受到亞洲人喜愛的酒紅、奶茶色、莓果粉都是百搭色選，也成為優惠主打焦點。

專業彩妝M·A·C從29日起至８月２日，消費滿千元，即可免費獲得熱賣品項「色誘翹脣釉」； NARS從25日至29日，購買2支「絕對經典脣膏」即贈加碼好禮；Bobbi Brown 統整 上半年脣彩夯賣色號，搭配網購推買4送4組合優惠。29日至8月2日至專櫃或官網購買指定脣彩贈價值1050元的攜帶式脣刷，官網獨家優惠加碼任選4支脣彩正貨，贈價值2806元的迷戀輕吻脣膏迷你4色組。

除了歐美彩妝祭優惠，受到亞洲市場青睞的日系美妝也針對國際脣膏日推出熱銷熱選，資生堂從即日起至29日，凡購買任一超進化持久粉底和脣彩限時歡慶價2650元起，即贈價值850元的銀座訂製多角度刷。頂級日系美妝肌膚之鑰則在29日購買指定脣膏，即贈訂製脣膏迷你版，每人限領1次，送完為止。

頂級美妝嬌蘭可以說是防疫優等生，在防疫期間成為全球業績正成長的專櫃品牌，尤其是戴口罩期間，仍賣出百萬業績的脣膏，業者鎖定七夕情人節商機，8月期間凡於百貨專櫃以及官方線上旗艦店消費即享多項優惠，包括消費者最愛的客製化刻字服務，不只是口紅包裝的鏡面、香水瓶身也享有專屬刻字服務，搶攻傳情商機。

#脣膏 #優惠 #美妝 #專櫃 #價值