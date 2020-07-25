La Prairie萊珀妮板橋大遠百全球形象概念店開幕，私密保養空間更添奢華。（La Prairie提供）

瑞士頂級奢華保養品牌La Prairie萊珀妮進軍新板特區，斥資超過千萬，打造「La Prairie萊珀妮板橋大遠百全新形象概念店」， 男神修杰楷力挺出席，更大讚，「一擦上就很有感。是我最信任的保養品。」平常會跟老婆賈靜雯共享保養煲愛。

在家庭事業間，生活忙碌的修杰楷，最在意眼部的保養，他表示：「所以我最喜歡「黃鑽魚子緊俏美眼睛華」，除了它藝術品般的外表，一眼就讓人印象深刻。但最重要的是，它使用起來質地相當清爽不甜膩，可以按摩整個眼周到眉毛，簡單幾分鐘就能讓眼睛放鬆。針對眼周的細紋、暗沉有非常好的改善效果。眼周的細紋與暗沉都有改善，緊緻度也提升，讓整個眼部表情更有神，只要有拍戲，我都會盡量找時間使用。

La Prairie總經理蔡明勳表示，「La Prairie首度跨足新北板塊，便是希望強化與在地性客群連結。相信板橋大遠百將成為提升品牌整體市占率的生力軍，完整品牌奢華保養藍圖。」La Prairie萊珀妮板橋大遠百全球形象概念店開幕後，在台據點共計為14處，將持續為台灣女性打造頂級奢華的護膚體驗。