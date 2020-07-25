雅詩蘭黛撼動全球保養新革命線上直播記者會，ELLA使用使用小棕瓶AR傳奇之旅。（雅詩蘭黛提供）

女星ELLA出席雅詩蘭黛撼動全球保養新革命線上直播記者會。（雅詩蘭黛提供）

1982年，雅詩蘭黛夫人創造了世上第一瓶修護精華，在這38年來不斷與時俱進，締造了小棕瓶的傳奇。修護權威雅詩蘭黛今年發表「特潤超導全方位修護露」並舉辦線上直播記者會，找來保養大使Ella陳嘉樺坐鎮，在直播中與愛好者即時互動。

雅詩蘭黛線上直播發表會利用現場高規格360吋LED螢幕，打造高科技浮空投影，加上Ella充滿個人魅力的演出，不論是搭配投影虛實混合的視覺畫面，或是保水度測試，都讓參與直播的消費者們直接感受全新小棕瓶的超強魅力。

Ella特別興奮的分享這次全新小棕瓶的轉變：「我一直都是小棕瓶鐵粉，新一代的小棕瓶除了質地更輕盈外，也激速它超強修護力，讓你可以感受它為你的肌膚帶來的美好變化。」此外，Ella也和大家分享自己保養、抵抗老化的祕訣：「大家都知道保養不能懶，但都不知道其實更不能手軟，尤其遇到能讓你事半功倍的頂級保養品-小棕瓶，我每次使用都要一整滴管，在臉上搭配大小愛心的按摩手法，可以讓肌膚看起來更加透亮緊緻，維持在最好狀態。另外，內在也很重要，要好好對待自己，保持心情愉悅，並以正能量面對任何事物，由內而外自然而然變得更好。」

而首次出席保養品牌線上直播活動的Ella，更以雅詩蘭黛品牌保養大使的身分，主動與網友互動，即時回答留言區網友的各種疑問，其中對於小棕瓶非常心動，但遲遲尚未行動的粉絲們，Ella表示：「誠心地告訴大家，這一輩子可以錯過任何事情，一份工作、一場電影、甚至是一場約會，但是你們絕對不能錯過的就是雅詩蘭黛小棕瓶！」